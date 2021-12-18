فاوتشى يحذر: إصابات «أوميكرون» فى نيويورك علامة على انتشار موجة لكورونا فى البلاد

أشار الدكتور أنتوني فاوتشي المستشار الطبي للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى زيادة الإصابات بالمتحور أوميكرون في مدينة نيويورك بوصفها علامة "حتمية" على أمور ستحدث في مختلف أنحاء البلاد، خاصة بالنسبة لغير الملقحين أو أولئك الذين لم يتلقوا جرعة معززة.



وقال فاوتشي خبير الأمراض المعدية إنه في ظل الزيادة الكبيرة في عدد حالات الإصابة بكوفيد19- في مدينة نيويورك، فإن السلالة المتحورة أوميكرون بلا شك ستنتشر سريعا في أنحاء الولايات المتحدة.



وصرح فاوتشي في مؤتمر صحفي يوم الجمعة لفريق العمل الخاص بكورونا التابع للبيت الأبيض "نعم، أوميكرون لديه قدرة أكبر على الانتشار.. نحن نرى ما يحدث في مدينة نيويورك، حيث نسجل عددا مؤلف من أكثر من رقمين، ليصبح المتحور الأكثر انتشار".



وأضاف فاوتشي "الأمر مازال غير واضح" ما إذا كان أوميكرون يسبب مرضا أقل خطورة من السلالات المتحورة السابقة، كما تشير بعض التقارير السريرية الأولية من جنوب أفريقيا. وأشار إلى أنه يبدو أن أوميكرون لا يسبب مرضا خطيرا حتى الآن.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب أفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، و فضلا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا و ألمانيا و إيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول أفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.