السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

أحمد حلاوة: انتهى من «الجواهرجى» قريبا

أحمد حلاوة
أحمد حلاوة

 يواصل الفنان أحمد حلاوة حاليا تصوير مشاهده في فيلم "مخ في الثلاجة"، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من نحو 50% من مشاهد العمل، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها الشهر المقبل، معربا عن أمله في أن يحظى الفيلم رضا واستحسان الجمهور، وخاصة أن أحداثه تدور في إطار اجتماعي مليء بالكوميديا والفانتازيا.


وأشار أحمد حلاوة- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إلى أن الفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج طارق عبد المعطي، وبطولة محمد طعيمة، منة فضالي، وإبراهيم السمان، ومجموعة كبيرة من الفنانين، ولم تستقر جهة الإنتاج على موعد طرحه بدور العرض السينمائي حتى الآن.
 

ولفت إلى أنه يواصل كذلك حاليا تصوير مشاهده في فيلم "الجواهرجي" والمقرر أن ينتهي منها قريبا، موضحا أنه يجسد خلال أحداثه دور والد الفنانة منى زكي التى تجسد دور زوجة الفنان محمد هنيدي، مشيرا إلى أنه لم يترد في الموافقة على المشاركة في الفيلم وخاصة أن دوره كوميدي بالدرجة الأولى، ويعد الفيلم أول تعاون بين محمد هنيدي ومنى زكي بعد ما يقرب من 23 عاما، منذ أن قدما سويا فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".
 

ونوه بأن فيلم "الجواهرجي" من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيرى، وبطولة كل من الفنانين محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة،آسر ياسين، أحمد السعدني،ريم مصطفى،عارفة عبد الرسول وتارا عماد، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.
 

وعن رأيه فى تجربة المسلسلات القصيرة السباعية والخماسية وذات الحلقة الواحدة بعد مشاركته فى عدد منها مؤخرا، أبدى أحمد حلاوة تعجبه من استغراب البعض لتلك النوعية من المسلسلات ووصفها بأنها جديدة،على الرغم من أن هذه النوعية من المسلسلات قديمة وسبق تقديمها لفترات طويلة في الماضي، مضيفا: "تلك النوعية من الأعمال الدرامية ليست بدعة وكل دول العالم لديها تلك النوعية من المسلسلات".
 

وأشار إلى أن المسلسلات القصيرة نجحت في الفترة الأخيرة بسبب إقبال الجمهور عليها، لافتا إلى أنه في وقت من الأوقات كان الإقبال بشكل أكبر على المسلسلات التي تدور أحداثها في 30 حلقة، وبالتالي نجاح أي نوعية من الأعمال الدرامية القصيرة أو الطويلة يتوقف على العرض والطلب.

قدم تعاون الشرق الأوسط على مسلسلات تصوير ابراهيم يواصل السينمائي الفنانين كوميدي منى زكي مسلسل الفنان محمد هنيدي ريم مصطفى عارفة عبد الرسول أحمد حلاوة

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