السبت 18 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا.. إنقاذ 138 مهاجرا حاولوا عبور المانش إلى بريطانيا

مهاجرين غير شرعيين
مهاجرين غير شرعيين

أعلنت السلطات الفرنسية عن أنها أنقذت في مضيق با دو كاليه في بحر المانش 138 مهاجرا قبالة ساحل البلاد الشمالي، حاولوا العبور إلى بريطانيا على متن قوارب متهالكة.

وقالت مديرية الأمن في المانش وبحر الشمال إن "المركز الإقليمي لعمليات المراقبة والإنقاذ في غري-نيه أُخطر بأن العديد من القوارب التي تحاول عبور القناة تواجه صعوبة في المضيق".

وأضافت أن سفينتين تابعتين للبحرية الفرنسية وزورقين تابعين للجمعية الوطنية للإنقاذ البحري أنقذت 138 مهاجرا وأعادتهم إلى الساحل الفرنسي.

وأضافت أنه تم نقلهم إلى مرافئ غرافلين وكاليه وبولونيي-سور-مير وتولت أمرهم شرطة الحدود وفرق الإطفاء.

ومنذ نهاية 2018 تزايدت عمليات عبور المانش باتجاه المملكة المتحدة، على الرغم من التحذيرات المتكرّرة من السلطات التي تشدّد على خطورة هذا النوع من الهجرة بسبب كثافة حركة المرور والتيارات القوية وحرارة المياه المنخفضة. 
وحسب السلطات الفرنسية، فقد حاول نحو 15400 مهاجر عبور المانش في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بينهم 3500 "كانوا يعانون من مصاعب حين أنقذوا" وأُعيدوا إلى السواحل الفرنسية.  

وعلى صعيد آخر، أعلنت الحكومة الفرنسية، أنها أعادت فرض وجود "أسباب مقنعة" للسفر من وإلى بريطانيا اعتبارًا من السبت في مواجهة الانتشار السريع جدًا لمتحور أوميكرون في هذا البلد.

وأكدت رئاسة الحكومة الفرنسية في بيان، أنه تم تقليص مدة صلاحية الاختبارات عند مغادرة المملكة المتحدة من 48 ساعة إلى 24 ساعة، كما فرض نظام حجر عند الوصول إلى فرنسا، داعية جميع المسافرين إلى "تأجيل رحلاتهم" إلى بريطانيا.

وأعلنت بريطانيا التي تواجه تفشيًا للمتحور الجديد، عن تسجيل 78 ألفًا و610 إصابات خلال 24 ساعة في رقم غير مسبوق منذ بدء الوباء في 2020، حسب الأرقام الرسمية.

وقالت الحكومة الفرنسية إن المملكة المتحدة ستواجه موجة مد مرتبطة بمتحور أوميكرون خلال الأيام المقبلة.

وأضافت أنه اعتبارًا من صباح السبت، يجب الالتزام بتقديم سبب مقنع للذهاب إلى المملكة المتحدة أو القدوم منها لغير المطعمين والملقحين.

وأوضحت أن هذا ينطبق على كل مواطن فرنسي أو زوجته أو أطفاله أ أى مواطن بريطاني من المستفيدين من بريكست.

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وائل لطفي

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