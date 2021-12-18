النمسا تشدد قواعد دخول أراضيها لوقف انتشار «أوميكرون»

تشدد النمسا حاليا لوائح الدخول إلى أراضيها لاحتواء المتحور أوميكرون لفيروس كورونا.



وذكرت وزارة الصحة النمساوية، أن القواعد التي وضعتها تسمح وحتى إشعار آخر، للأشخاص الذين لديهم شهادات على تلقي التطعيم الثلاثي أو التعافى من كوفيد-19، بدخول البلاد.



ويتعين على الأشخاص، غير الحاصلين على جرعة التطعيم الثالثة المعززة، أن يقدموا اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل السلبي ( بي سي آر) أو سيضطرون إلى الحجر الصحي فور وصولهم.



وأوضحت وزارة الصحة أن اللائحة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الإثنين المقبل.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب أفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، و فضلا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول أفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.