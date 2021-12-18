السبت 18 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 272.55 مليون حالة

كورونا حول العالم
كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من‭ 272.55 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬ مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و635398.
 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.


وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة


الولايات المتحدة 806214 50595139
الهند 476869 34726049
البرازيل 617521 22204941
المملكة المتحدة 146937 11097851
روسيا 592193 10131646
تركيا 79828 9115162
فرنسا 120983 8399846
ألمانيا 107330 6688860
إيران 130992 6167650
إسبانيا 88667 5422168
 

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:


الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات


25 - العراق 24042 2090026
41 ‬‬‬‬- الأردن 12151 1031549
45 - المغرب 14798 951984
49 - الإمارات 2151 743586
50 ‬- تونس 25450 720518

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

إصابات كورونا ورونا كورونا إصابات كورونا العالمية إصابات العالمية وفيات عالمية والوفيات 8 إصابات العالمي العالم صابات كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 18 ديسمبر 2021

العثور على جثة فتاة بالطريق الحر «شبرا - بنها» فى القليوبية

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 18-12-2021

كوريا الجنوبية تفرض قيودا أكثر صرامة لاحتواء الانتشار السريع لكورونا

ألمانيا: 42813 إصابة جديدة بكورونا

أستراليا تسجل زيادة قياسية فى إصابات كورونا الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

د.كريمة الحفناوى

المرأة ومكافحة الفساد

حسين دعسة

طعام لكل فم.. الجائحة تزيد جياع العالم

محمد عبدالعزيز

حُماةَ اللغة وسدنتَها.. لكمُ التحيةَ فى يومها

مؤمن المحمدي

رعاية

محمد رفعت

الغاز الطبيعى.. ليه الحلو ما يكملش؟!

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو و130 آخرين يدخلون الحجر الصحى بعد تأكد إصابة 4 موظفين بالكنيست

الرئاسة الفلسطينية: إرهاب المستوطنين يزداد يوميا بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية

النمو الاستيطانى المستدام.. خطة التهام ما بقى من الأرض المحتلة