إصابات كورونا العالمية تتجاوز 272.55 مليون حالة

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من‭ 272.55 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬ مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و635398.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:



الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة



الولايات المتحدة 806214 50595139

الهند 476869 34726049

البرازيل 617521 22204941

المملكة المتحدة 146937 11097851

روسيا 592193 10131646

تركيا 79828 9115162

فرنسا 120983 8399846

ألمانيا 107330 6688860

إيران 130992 6167650

إسبانيا 88667 5422168



- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:



الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات



25 - العراق 24042 2090026

41 ‬‬‬‬- الأردن 12151 1031549

45 - المغرب 14798 951984

49 - الإمارات 2151 743586

50 ‬- تونس 25450 720518

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.