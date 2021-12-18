عمدة لامبيدوزا الإيطالية: مصرع سيدة بانقلاب قارب للهجرة

أعلن رئيس بلدية لامبيدوزا الإيطالية سالفاتوري مارتيللو، أن "امرأة مهاجرة لقيت حتفها في حادث انقلاب القارب الذي كانت على متنه"، مشيرًا إلى أن "المأساة كان يمكن تجنبها".

وقال إنه "حتى يومنا هذا، ما يزال الناس يموتون في عرض البحر المتوسط.. موت آخر كان يمكن بل ينبغي تجنبه، وبدلًا من ذلك، سيكون رقمًا آخر يضاف إلى قائمة طويلة، في ظل صمت أوروبا وإيطاليا".

وتابع: "صمت يبدو أن البابا فرنسيس وحده الذي كسره، إذ يواصل مطالبة العالم بالخروج من هذه اللامبالاة الفظيعة".

وقال: "انقلب القارب الذي كان يستقله 26 مهاجرًا خلال مراحل الإنقاذ، وتم انتشال 25 منهم، بينما لقيت امرأة حتفها بعد محاولات عديمة الجدوى من رجال الإنقاذ لإسعافها".

وأضاف: "الضحية كانت قد انطلقت في الرحلة مع ابنها البالغ من العمر 14 عامًا"، في حين لم يذكر جنسية السيدة المتوفاة.

وسجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 6 عمليات رسو على سواحل كبرى جزر الأرخبيل الصقلي، شملت 500 شخص تم نقلهم إلى الجزيرة.

وعلى صعيد آخر ، كشفت وزارة الداخلية الإيطالية عن وصول 63 ألفًا و246 مهاجرًا إلى سواحل البلاد، منذ بداية العام الجاري حتى اليوم.

وقالت الداخلية الإيطالية -في بيان أوردته وكالة (اكي) الإيطالية- إنه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي كان عدد المهاجرين الوافدين قد بلغ 33 ألفًا و296 مهاجرًا، بينما في عام 2019 كان عددهم 11 ألفًا و97 مهاجرًا.

وأوضح البيان أنه خلال الأيام القليلة الماضية، سُجل وصول 184 شخصًا، ليبلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلي إيطاليا إلى 303 أشخاص عن طريق البحر منذ بداية الشهر الجاري.