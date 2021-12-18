ألمانيا.. فريدريش ميرتس يفوز بزعامة حزب أنجيلا ميركل

أعلن أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) في ألمانيا، اختيار المحافظ البارز فريدريش ميرتس زعيمًا للحزب.

وأوضحت قناة "يورونيوز" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن الاختيار جاء بعد أن حقق الحزب أداءً منخفضًا في انتخابات سبتمبر، حيث تحول لحزب معارض لأول مرة منذ 16 عامًا.

وكان "ميرتس" قد أعلن ترشحه لرئاسة الحزب، الإثنين الماضي، في خضم أزمة داخلية بعد انسحاب المستشارة السابقة أنجيلا ميركل من المشهد الحزبي.

وكان الحزب قد خسر قبل ذلك الانتخابات التشريعية، في سبتمبر الماضي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أمس الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ستة ملايين و 721375 بعد تسجيل 50968 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 107639 بعد تسجيل 437 و فاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة و تركيا و المكسيك و إندونيسيا و روسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.