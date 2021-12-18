ندوات تثقيفية ومسابقة أوائل الطلبة.. أبرز نشاط «مستقبل وطن» في المحافظات

نظم حزب مستقبل وطن، سلسلة من الفعاليات والأنشطة المختلفة، فى عدد من محافظات الجمهورية، سواء بتنظيم ندوة تثقيفية، وفعاليات مسابقة أوائل الطلبة، على مستوى مدارس المحافظات، وتلقي جرعات لقاحات فيروس كورونا، وتسجيل الراغبين في التطعيم.

في محافظة القاهرة، كرمت أمانة "القاهرة الجديدة"، بتكريم أوائل الطلاب من مدارس القاهرة الجديدة المشتركين في مسابقة أوائل الطلبة، والتي تقام تحت رعاية حزب مستقبل وطن، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفقاً للبروتوكول الموقع بينهم، بهدف الارتقاء بالمستوى الدراسي للطلاب ورفع التوعية بالمشروعات القومية في مصر.

مسابقة أوائل الطلبة لمستقبل وطن

تضمن الاحتفال توزيع شهادات التقدير والجوائز العينية، والمكافآت المالية للطلاب من المدارس الحاصلة علي المركزين الأول والثاني، في جميع المراحل الدراسية (الابتدائي والإعدادي والثانوي) بالقاهرة الجديدة.

وفي محافظة الجيزة، نظم حزب مستقبل وطن، احتفالية كبري لانتهاء مسابقة أوائل الطلبة في مركز الوراق، وبدأت الاحتفالية بعمل التصفية النهائية بين المدارس واعلان الفائزين من اوائل المراحل ثم النشيد الوطني وكلمه من الضيوف وتسليم الدروع للطلبة، كما واصلت مقرات الحزب مستقبل وطن بقسم الحوامدية، استقبال الأهالي لتلقي جرعات لقاحات فيروس كورونا، وتسجيل الراغبين في التطعيم، كما استمر فريق عمل الوحدة الحزبية بالبراجيل التابعة لمركز اوسيم، في تطعيم وتسجيل عشرات المواطنين و تم تسهيل كافة اجراءات حصولهم علي لقاح كورونا بالتعاون والتنسيق مع الإدارة الصحية بالمركز، كما واصلت أمانة الحزب بمركز البدرشين الحملة المتنقلة بقرية أبوصير لليوم الخامس على التوالي، لتلقى لقاحات فيروس كورونا تخفيفا على أهالينا من كبار السن وجميع المواطنين وحثهم على اخذ اللقاح للحد من انتشار الفيروس، وذلك بالتعاون مع السادة نواب الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن عن دائرة البدرشين والعياط.

مسابقة أوائل الطلبة لمستقبل وطن

في محافظة الوادي الجديد، نظم الحزب، ندوة تثقيفية بمركز الداخلة بمقر بمدرسة نجيب محفوظ الإعدادية بعنوان " المواطنة والتنمية"، ودور المواطن في دعم جهود التنمية، كما نظم الحزب، قافلة طبية لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد وتسجيل الراغبين في التطعيم بمركز الداخلة.

وفي محافظة جنوب سيناء، مازالت فاعليات مسابقة اوائل الطلبة على مستوي المحافظة بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وحزب مستقبل وطن مستمرة حيث تم اجراء تصفيات، في مدينة شرم الشيخ، والرويسات، ومدينة دهب.

مسابقة أوائل الطلبة لمستقبل وطن

وفي محافظة كفر الشيخ، تواصل مسابقة أوائل الطلبة بمراكز ومدن المحافظة تحت رعاية حزب مستقبل وطن وأمانة المحافظة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومديرية التعليم بكفرالشيخ وسط حالة من الجدية والنظام.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل موطن دعمًا لمؤسسات الدولة المصرية ودعما للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال إطلاق وتنظيم الفاعليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات التي تمس المواطن وتلبي احتياجاته، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.

مسابقة أوائل الطلبة لمستقبل وطن

مسابقة أوائل الطلبة لمستقبل وطن

مسابقة أوائل الطلبة لمستقبل وطن

مسابقة أوائل الطلبة لمستقبل وطن

مسابقة أوائل الطلبة لمستقبل وطن