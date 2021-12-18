يبحث عدد كبير من الناس عن كيفية الاستعلام على كافة تأشيرات السعودية المتنوعة برقم الجواز، والذي يعد من أبرز الأمور التى يهتم بها المواطنين السعودين، وغيرهم من المقيمين بالمملكة العربية السعودية، فقد أطلقت وزارة الخارجية السعودية سابقاً، خدمة إلكترونية؛ بتوفير خدمة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم جواز السفر، من خلال موقعها الإلكتروني وكثرت عمليات البحث عبر المحرك العالمي للبحث “جوجل”.



في هذه السطور، "الدستور" تستعرض خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز.

رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز



قامت الحكومة السعودية عبر وزارتها الخارجية، بإطلاق منصة الكترونية تسمى انجاز، والتي تعمل بدورها على تسهل طريقة الاستعلام عن التأشيرات السعودية برقم جواز السفر، في سبيل توفير الجهد ووقت المواطنين والمقيمين، والطلبات التي يود الكثير الاستعلام والتي تتنوع بين طلبات الزيارة، تمديد التأشيرات، طلبات تأشيرات الحج والعمرة، وطلبات الاستقدام، كما يتم لاستعلام عن تأشيرات العمل لموظفي البعثات الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية.

_ الاستعلام عن التأشيرة برقم جواز السفر.

https://visa.mofa.gov.sa/

ويتم الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز من خلال الخطوات التالية:

• حيث يقوم المستخدمين المهتمين بالدخول إلى منصة “خدمات التأشيرات” مباشرة من خلال الرابط الخاص بها.

https://visa.mofa.gov.sa/



• ويتم اختيار تبويب المتصفح ” استعلام عن تأشيرة برقم الطلب”

• يقوم المستخدم بإدخال رقم التأشيرة الخاص به.

• ومن ثم يقوم المستخدم بإدخال رقم الجواز.

• يتم إعادة كتابة رقم التحقق الظاهر على الشاشة.

• يتم الضغط على زر استعلام.

• تظهر جميع البيانات والمعلومات الخاص بالتأشيرة، عن طريق رقم جواز السفر الذي قام به المواطن أو المقيم.