الجمعة 17 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسى لعامل بورش الفخار: والدتك حطها على دماغك

جريدة الدستور

سأل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، خلال تفقده ورش الفخار بمصر القديمة، أحد أصحاب الورش، عن أحواله.

ورد صحاب الورشة: "كله تمام ربنا يبارك فى سعادتك، ربنا يبارك فى سعادتك"، ليرد الرئيس: "أنا سعيد بيكم".

وخلال الجولة داعب الرئيس، أحد العمال بعد وقوع الفخار أثناء تشكيله قائلا: "وبعدين معاك إحنا جينا لخبطناك، ربنا يوفقكم"، ووجه له رسالة بشأن والدته قائلا: "والدتك حطها على دماغك".

وقالت إحدى أصحاب الورش: "عايزين اهتمام شوية والناس تعرف يعنى إيه فخار"، ورد الرئيس: "إحنا لما جينا هنا نحطكم على الخريطة السياحية إن شاء الله الأمور هتكون أحسن".

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