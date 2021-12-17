السيسى لعامل بورش الفخار: والدتك حطها على دماغك

سأل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، خلال تفقده ورش الفخار بمصر القديمة، أحد أصحاب الورش، عن أحواله.

ورد صحاب الورشة: "كله تمام ربنا يبارك فى سعادتك، ربنا يبارك فى سعادتك"، ليرد الرئيس: "أنا سعيد بيكم".

وخلال الجولة داعب الرئيس، أحد العمال بعد وقوع الفخار أثناء تشكيله قائلا: "وبعدين معاك إحنا جينا لخبطناك، ربنا يوفقكم"، ووجه له رسالة بشأن والدته قائلا: "والدتك حطها على دماغك".

وقالت إحدى أصحاب الورش: "عايزين اهتمام شوية والناس تعرف يعنى إيه فخار"، ورد الرئيس: "إحنا لما جينا هنا نحطكم على الخريطة السياحية إن شاء الله الأمور هتكون أحسن".