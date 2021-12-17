مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بـ«المنيا»

شهد الطريق الزراعي بالمنيا، اليوم الجمعة، حادث مروع بين قريتين صفط اللبن والبرجاية، ما أسفر عن مصرع وإصابة 4 أشخاص، تم نقل إيداع الجثة بالمشرحة والمصابين الـ3 بالمستشفى لتلقي العلاج.

البداية، تلقى اللواء محمد عبدالتواب مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عنه مصرع شخص وإصابة 3 آخرين نتيجة التخطي الخاطئ.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين قرية صفط اللبن والبرجاية، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.