الجمعة 17 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى لمواطن يشكو من ضيق مصنعه: «تحت أمرك متشلش هم»

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولة اليوم، عددا من المواطنين، وأصحاب الحرف اليدوية.

وقال أحد أصحاب المصانع التي تقوم بحرف يدوية للرئيس السيسي الذي سأله عن مشكلته: مشكلتي ياريس إني مش عارف أشتغل، مصنعي ضيق، هو 100 متر فقط، والمطلوب مني شغل كتير وكبير وأنا بصدر برا مصر.

ورد عليه الرئيس بالقول: فين مصنعك؟ ليبادره بالرد: موجود ياريس.

وقال له الرئيس: وإيه تاني، تحت أمرك ومتشلش هم، واللي أنت عايزه هنعملهولك، ليرد عليه المواطن باكيا: ربنا ينصرك يا ريس.

جاء ذلك على هامش جولة تفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، وكذا مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة تنفيذ مخطط إعادتها إلى رونقها الحضاري لما تحتويه من إرث تاريخي عريق، ومن ثم تحويلها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطابع حضاري معماري حديث ومتكامل الخدمات. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف حقيقة التحرش بفتاة وسحلها على يد 3 أشخاص بالشرقية

العثور على جثة فتاة بالطريق الحر «شبرا - بنها» فى القليوبية

رابط تسجيل لقاح كورونا ضمن الأكثر بحثا على جوجل فى 2021

وزير الاتصالات يبحث التعاون مع إستونيا فى مجالات التحول الرقمى

«فايزر»: وباء كورونا باق حتى 2024

الرئيس السيسى لمواطن يشكو من ضيق مصنعه: «تحت أمرك متشلش هم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

د.كريمة الحفناوى

المرأة ومكافحة الفساد

حسين دعسة

طعام لكل فم.. الجائحة تزيد جياع العالم

محمد عبدالعزيز

حُماةَ اللغة وسدنتَها.. لكمُ التحيةَ فى يومها

مؤمن المحمدي

رعاية

محمد رفعت

الغاز الطبيعى.. ليه الحلو ما يكملش؟!

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

النمو الاستيطانى المستدام.. خطة التهام ما بقى من الأرض المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يحتجز قياديًا فلسطينيًا بدرجة وزير عند حاجز عسكرى

مطاردة فى الضفة الغربية بعد هجوم فلسطينى أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلى