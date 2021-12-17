الرئيس السيسى لمواطن يشكو من ضيق مصنعه: «تحت أمرك متشلش هم»

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولة اليوم، عددا من المواطنين، وأصحاب الحرف اليدوية.

وقال أحد أصحاب المصانع التي تقوم بحرف يدوية للرئيس السيسي الذي سأله عن مشكلته: مشكلتي ياريس إني مش عارف أشتغل، مصنعي ضيق، هو 100 متر فقط، والمطلوب مني شغل كتير وكبير وأنا بصدر برا مصر.

ورد عليه الرئيس بالقول: فين مصنعك؟ ليبادره بالرد: موجود ياريس.

وقال له الرئيس: وإيه تاني، تحت أمرك ومتشلش هم، واللي أنت عايزه هنعملهولك، ليرد عليه المواطن باكيا: ربنا ينصرك يا ريس.

جاء ذلك على هامش جولة تفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، وكذا مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة تنفيذ مخطط إعادتها إلى رونقها الحضاري لما تحتويه من إرث تاريخي عريق، ومن ثم تحويلها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطابع حضاري معماري حديث ومتكامل الخدمات.