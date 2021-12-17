السبت 18 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرة خارجية ليبيا تطلع نظيرها التونسي على مستجدات الاستحقاقات الانتخابية

المنقوش
المنقوش

أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي اليوم، أهمية تطوير التعاون الثنائي مع ليبيا وبحث السبل الكفيلة بتحقيق ذلك.
جاء ذلك -حسبما ذكر بيان صادر عن الخارجية التونسية- خلال لقاء الجرندي مع نظيرته الليبية وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين في ضوء نتائج الزيارات واجتماعات اللجان الثنائية القطاعية المشتركة، واستأثر الوضع في ليبيا بحيز هام من اللقاء حيث أطلعت الوزيرة الليبية الجرندي على آخر المستجدات بشأن الاستحقاقات الانتخابية، مبرزة أهمية دعم الأشقاء والشركاء لليبيا حتى تتجاوز هذا الظرف الدقيق وتمضي قدما في مسارها السياسي.
وأكد الجرندي مساندة تونس الدائمة ودعمها الثابت لكل ما يرتئيه الأشقاء الليبيون وفقا لأولوياتهم ومتطلبات المرحلة في كنف التوافق والحوار البناء بين جميع الفرقاء بما يكفل أمن ليبيا واستقرارها وبما ينعكس إيجابا على المنطقة ككل ودول الجوار بصفة خاصة.

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وزيرة خارجية ليبيا تطلع نظيرها التونسي على مستجدات الاستحقاقات الانتخابية

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