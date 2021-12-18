«تجاوز أزمات واستقبال وفود».. حصاد دار الكتب والوثائق القومية في 2021

شهدت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى خلال عام 2021، حالة من الحراك الثقافي والإبداعي رغم استمرار تبّعات جائحة كورونا وتحديات ظهور متحورات جديدة مثل "إيمكرون" فيما بعد، وذلك بمشاركتها في مبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت..الثقافة بين إيديك" التي دشنتها االدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة.

وفي الوقت نفسه، أقامت دار الكتب والوثائق القومية عددًا من المؤتمرات، واستضافة الوزراء والوفود والطلاب العربية والأجنبية، كما شاركت في عدد من معارض الكتب بإصداراتها التي شملت علي نسبة خصم 25% للزوار، وهو ما نرصده في سياق التقرير التالي:

وفود ووزراء من ليبيا والشارقة وألمانيا وكازاخستان

استقبلت رئيس مجلس إدارة يوليه عدد من الوفود الأجنبية خلال عام 2021 أبرزها وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية الليبية مبروكة توجى، السيد خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، وفد من الشارقة برئاسة صلاح المحمود، مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، ووفد ألماني شارك بمؤتمر الفضاء السيبراني ورؤى مستقبل التراث الثقافي الذى أقامته الهيئة، وعددا من الطلبة المصريين والأجانب في قسم الحضارات العربية والإسلامية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة الأمريكية.

وتفقدت وزيرة الثقافة الليبية العرض المتحفى بدار الكتب بما يشمله من مقتنيات نادرة، كما تفقدت مكتبة ثروت عكاشة وأبدت إعجابها بالطراز المعمارى المتميز للمبنى الذى يعود تاريخ افتتاحه إلى 1904.

وأعرب سفير كازاخستان عن رغبة بلاده في إقامة عدة مشاريع للتعاون المشترك مع دار الكتب والوثائق القومية من بينها الإعداد لندوة دولية كبرى تتناول تاريخ العلاقات المشتركة، وطلب السفير الاستعانة بالخبرات الفنية والعلمية المتميزة لدار الكتب في مجال تصنيف وفهرسة وترميم المخطوطات الموجودة في المكتبة الوطنية الكازاخية خاصة أن المكتبة تقتني مجموعة من المخطوطات التي تشمل تراث البخاري والفارابي والبيروني.

كما أعرب السفير عن حاجة كازاخستان إلى الخبرة المصرية في الترميم حيث تضم دار الكتب الكازاخية ما يقرب من ٣ آلاف مخطوط في حاجة إلى الترميم والفهرسة.

ومن المقرر أن تزور رئيسة المكتبة الوطنية الكازاخية دار الكتب المصرية قريبًا لمناقشة التفاصيل الخاصة بمشاريع التعاون المشترك مع المكتبة الوطنية المصرية (دار الكتب) وتفاصيل المشاركة في الاحتفال بمرور ٣٠ عامًا على استقلال كازاخستان وإقامة العلاقات المصرية الكازاخية.

بينما قام وفد من بزيارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، حيث بحث أعضاء الوفد مع الدكتورة نيفين موسى، أوجه التعاون المشترك مع دار الكتب المصرية.

بينما تفقد الوفد الألماني المشارك بمؤتمر الفضاء السيبراني ورؤى مستقبل التراث الثقافي، دار الكتب والوثائق، حيث شملت الجولة قاعة البحث بدار الوثائق، واطلع على نماذج من حجج الأمراء والسلاطين والفرمانات الشاهانية ومكاتبات نابليون إلى جنوده وسجلات الروزنامة وسجلات المحاكم الشرعية.

وتوجه الوفد بعد ذلك إلى قاعة الدوريات بدار الكتب، حيث اطلع الخبراء الألمان على نماذج من الدوريات النادرة التي تقتنيها دار الكتب ومن بينها أعداد مجلة الهلال التي تعود إلى القرن التاسع عشر والمجلات المصورة التي صاحبت قيام ثورة 1919 واستهدفت العمال والفلاحين.

بينما استقبلت دار الكتب والوثائق القومية عددا من الطلبة المصريين والأجانب في قسم الحضارات العربية والإسلامية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة الأمريكية، بصحبة الأستاذ الدكتور محمد سراج، أستاذ الدراسات الإسلامية بالجامعة الأمريكية، والباحثة المساعدة الدكتورة وفيه حمودة.

ملتقيات ومؤتمرات دار الكتب خلال عام 2021

نظمت دار الكتب والوثائق القومية عددا من الملتقيات والمؤتمرات خلال عام 2021، أبرزها الملتقى التاسع والثلاثين لمبدعي ونقاد أدب الطفل لمناقشة بعض أعمال صغار المبدعين بعنوان "المبدع الصغير" الذي أعده مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية، بدار الكتب والوثائق القومية، وفي الوقت نفسه، أقامت مؤتمرًا بعنوان "تراث مدينة القاهرة"، لتسلط الضوء على تراث مدينة القاهرة الذى يرتبط بمجال اهتمام مركز تحقيق التراث بالهيئة، وحظى المؤتمر بمشاركة 26 أستاذًا وباحثا، كما نظمت الدار مؤتمر "الركائز الأساسية وأحجار الزاوية حول الفضاء السيبرانى ورؤى لمستقبل التراث".

معارض الكتب: فيصل والقاهرة الدولي ومدينتي للكتاب أبرزها

شاركت دار الكتب والوثائق بعدد من إصداراتها خلال عام 2021 في عدد من معارض الكتب التابعة لوزارة الثقافة المصرية، والخاصة، أبرزها معرض فيصل الرمضاني، التاسع للكتاب الذي تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، ومعرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ52، التي أقيمت في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس 30 يونيو الماضى، واستمرت فعالياتها حتى 15 يوليو، تحت شعار "فى القراءة حياة"، حيث قدمت نسبة خصم 25% على كل الإصدارات المشاركة، كما أطلقت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى جائزة أفضل كتاب في التراث ومنحها مناصفة مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وفي الوقت نفسه، شاركت "دار الكتب" في معرض الكتاب بكلية التربية بجامعة الأزهر، وشهد جناح الهيئة إقبالًا كبيرًا حيث تميز دار الكتب والوثائق عن غيرها بإصدارات النشر النوعي في مجالات تحقيق التراث وتاريخ مصر المعاصر والدراسات الوثائقية، ومن أبرز إصدارات الدار خلال هذه المعرض: "مذكرات الزعيم سعد زغلول، عيون التواريخ، مذكرات محمد فريد"؛ وغيرها من إصدارات الدار المتاحة بنسبة خصم ٢٥%.

كما شاركت دار الكتب والوثائق القومية في معرض مدينتى الأول بالحديقة المركزية "سنترال بارك" في الفترة من ٣٠ نوفمبر الجاري حتى ١٠ ديسمبر، بأحدث الإصدارات: "محمود سامي البارودي، وأصول الاقتصاد السياسي".

التحول الرقمي ودار الكتب: إتاحة وثائق جامعة الدول العربية

وأتاحت دار الكتب والوثائق القومية في 15 إبريل نشر مجموعة وثائقية خاصة بوثائق جامعة الدول العربية، مجانًا على موقع وزارة الثقافة، ويأتي ذلك في إطار مشاركة الهيئة في مبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت..الثقافة بين إيديك" التي دشنتها االدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة.

كما قامت الدار بإتاحة جميع الدوريات العلمية التى تصدر عنها على "بنك المعرفة المصري"، وشملت مجلة "الروزنامة" التي تصدر عن الإدارة المركزية لدار الوثائق، عبر الرابط التالي: https://ruznama.journals.ekb.eg ، والمجلات العلمية التى تصدر عن الإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة د.أشرف قادوس.

ومن تلك المجلات "مجلة مصر الحديثة" التي تصدر عن مركز تاريخ مصر المعاصر، عبر الرابط التالي: https://nmisr.journals.ekb.eg، ومجلة تراثيات التى تصدر عن مركز تحقيق التراث، عبر الرابط التالي: https://tars.journals.ekb.eg، ومجلة الفهرست التى تصدر عن مركز الخدمات الببليوجرافية والحاسب العلمي، عبر الرابط التالي: https://fehrst.journals.ekb.eg، وأخيرًا مجلة أدب الأطفال "دراسات وبحوث" التى تصدر عن مركز توثيق وبحوث أدب الطفل، عبر الرابط التالي: https://acss.journals.ekb.eg.

وفي الوقت نفسه، تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرًا مقدمًا من الدكتورة غادة عبدالباري، الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو حول تنظيم ورشة عمل بعنوان "رقمنة التراث المخطوط بين الصورة الرقمية وتكويد "تشفير" النص"، وذلك خلال يومي 28 – 29 نوفمبر 2021، والتي تعد المرحلة الثانية من مشروع "تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في صون وإتاحة الوصول للتراث الوثائقي الرقمي من أجل التنمية المستدامة"، بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية، وبمشاركة ما يقرب من 25 متدرب من مؤسسات مجمع اللغة العربية، جامعة القاهرة، جامعة الأزهر، مشيخة الأزهر الشريف، المكتبة المركزية جامعة القاهرة، دار الكتب والوثائق القومية، جامعة حلوان، مكتبة هيئة البريد، مؤسسة الأهرام، مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، معهد المخطوطات العربية، مجمع البحوث الإسلامية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مكتبات متنقلة لدار الكتب فى المرج والحوامدية وحديقة الحيوان

وانطلقت مكتبات دار الكتب والوثائق القومية خلال عام 2021 في عدد من المناطق والمحافظات، أبرزها في المرج والحوامدية، حيث قدمت المكتبة خدمات متنوعة للأطفال من القراءة والرسم إلى عروض العرائس، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب.

وانتقلت المكتبة المتنقلة لدار الكتب والوثائق القومية إلى حديقة الحيوان كما شاركت بأنشطة مختلفة في عدة قرى بمحافظة الجيزة وذلك تفعيلا لمبدأ العدالة الثقافية.

ندوات وفعاليات أبرزها 40 عامًا على استشهاد السادات

أقامت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذة الدكتورة نيفين محمد موسى، عددًا من الندوات خلال عام 2021؛ أبرزها ندوة بعنوان: «تنمية العلاقات المصرية الأفريقية بعد ٣٠ يونيو2013» تحدث خلالها كل من أ.د. أحمد زكريا الشلق، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، ومقرر اللجنة العلمية لمركز تاريخ مصر المعاصر، وأ.د. السيد فليفل، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة (مقرر الندوة)، ود. بدوي رياض: مدرس التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الدراسات الأفريقية، وأ. أحمد عسكر: الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام، ود. سالي فريد: أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد بكلية الدراسات الإفريقية.

وفي الوقت نفسه، أقامت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، أولى ندوات سلسلة شوامخ المحققين عن الدكتور محمد يوسف حسن، وندوة بعنوان" أربعون عاما على استشهاد الرئيس محمد أنور السادات"، وندوة علمية بعنوان «شهادات عن حرب أكتوبر 1973».

أزمات قانونية تجاوزتها رئيس دار الكتب

في 14 يوليو، أثار إقدام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على البدء في عملية إعدام الاستمارات الخاصة بعملية التعداد والإحصاء السكاني الأخير، أزمة قانونية بين الجهاز من جهة ودار الوثائق القومية من جهة أخرى، وذلك على خلفية اعتراض دار الوثائق على إجراء الإعدام دون أخذ رأي المجلس الأعلى لدار الوثائق، المختص قانونًا بإبداء الرأي فى إعدام الأوراق الخاصة بكل وزارة أو مصلحة.

الأزمة دفعت الدكتورة نيفين موسى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، للتقدم بطلب إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني في مدى التزام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بأخذ رأى اللجنة العليا لدار الوثائق القومية عند إعدام استمارات الإحصاء والتعداد.

وفي الوقت نفسه، استطاعت الدكتورة نيفين محمد، رئيس الهيئة القومية لدار الكتب والوثائق الحصول على موافقة قانونية من رئيس الإدارة المركزية للجنة المالية في وزارة المالية يوم 11 أبريل، يؤكد أنه تمت إحالة مشروع لائحة دار الكتب إلى قطاع موازنة الهيئات لدراسته.

وفي يوم 12 أبريل - أي بعد وصول الخطاب بيوم واحد - أرسلت رئيسة دار الكتب خطابًا جديدًا إلى قطاع موازنة الهيئات الخدمية لمتابعة كل جديد؛ وذلك علي خلفية تجمهر عدد من العاملين بالدار بسبب استعجالهم على الانتهاء من اللائحة المالية الجديدة التي تعدها الدار تمهيدًا لإقرارها من الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة.

قافلة ثقافية بمناسبة اختيار بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية

في إطار احتفالات وزارة الثقافة باختيار بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية لعام ٢٠٢١، أطلقت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، قافلة ثقافية وفنية للأطفال؛ حيث قدمت القافلة عدة أنشطة في قصر ثقافة بورسعيد من بينها؛ ورش رسم، ولوحات فنية بالقماش، وأعمال نسيج بالخيوط، وورشة صناعة عرائس الإصبع، وعرض فني لمسرح العرائس المتنقل.

إصدارات دار الكتب: ببليوجرافية عن صلاح عبدالصبور

أصدرت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ببليوجرافية منتقاه لأعمال الشاعر الكبير صلاح عبدالصبور (١٩٣١-١٩٨١)، قام بإعدادها فريق عمل من باحثي مركز الخدمات الببليوجرافية والحاسب الآلى التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية بدار الكتب.

وتستهل الببليوجرافية بتعريف بالشاعر الكبير في سطور ثم قائمة بالأعمال التي ترجمها يليها قائمة بالأعمال التي كتبت عنه والأطروحات العلمية التي تناولت أعماله، وتختتم الببليوجرافية بكشافين أحدهما وفقًا للمؤلف والآخر وفقًا للعنوان.