تسجيل 299 إصابة جديدة و6 وفيات بكورونا في الجزائر

شهدت الحصيلة اليومية لأرقام الإصابات بفيروس كورونا ارتفاعا جديدا لتسجل اليوم، ٢٩٩ إصابة جديدة، و٦ حالات وفاة، فيما تماثل ١٩٤ مريضا للشفاء.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢١٤ ألفا و٤٤ حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٤٧ ألفا و٢٦٣ شخصا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٦ آلاف و١٧٥ حالة، فيما يتواجد حاليا ٢٧ مريضا في العناية المركزة.

كما نوهت الوزارة الجزائرية إلى أن ٢١ ولاية من أصل ٥٨ لم تسجل أي حالة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، فيما سجلت ١٦ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى ٩ حالات، فيما سجلت ١١ ولاية 10 حالات فما فوق.

وأوصت «الصحة» الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا، الخميس الماضي، بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية.