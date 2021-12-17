الجمعة 17 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خارجية فلسطين: ممثل أوكرانيا أكد عدم نية بلاده نقل سفارتها للقدس

وزارة الخارجية والمغتربين
وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء الجمعة، إن ممثل جمهورية أوكرانيا لدى فلسطين مكسيم تايوكين أكد عدم نية بلاده نقل سفارتها إلى القدس المحتلة.
وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نسبت إلى إفيجان كورنيتشوك السفير الأوكراني لدى إسرائيل قوله "إنه ليس بمقدور أي وزير خارجية أو سفير إلا أن يسمي القدس باعتبارها عاصمة إسرائيل" على حد قوله.
وبناء على نبأ الصحيفة، استدعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ممثل أوكرانيا لدى دولة فلسطين من أجل استيضاح موقف بلاده الرسمي من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وفتح سفارة في المدينة المحتلة.
وأكد تايوكين، خلال لقائه مع غادة عرفات نائبة قطاع أوروبا في الوزارة، أن أوكرانيا ثابتة على موقفها بخصوص القدس، وأنها تدعم كل الجهود التي يقوم بها المجتمع الدولي لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.
وشدد على أن قضية القدس يجب حلها من خلال المفاوضات وعلى أساس قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للامم المتحدة، وأن أوكرانيا لن تقوم بنقل سفارتها إلى القدس.

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