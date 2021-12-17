وزير خارجية تونس يبحث العلاقات الثنائية مع سيراليون

بحث وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم الجمعة، العلاقات الثنائية مع سيراليون وإمكانيات التعاون الممكن رصدها لإثراء مجالات هذا التعاون وتعزيزه.

وذكر بيان صادر عن الخارجية التونسية أن وزير خارجية سيراليون ديفيد فرانسيس أكد - خلال لقائه الجرندي - على السمعة المتميزة والمرموقة التي تتمتع بها تونس في إفريقيا بما شجعه شخصيا على التركيز على سبل تطوير التعاون معها في مجالات التعليم والطب والخدمات والتجارة، مؤكدا رغبة بلاده وحاجتها الملحة إلى إرساء برامج تعاون تشمل مختلف المجالات والقطاعات.

وتم الاتفاق على تكثيف الزيارات بين البلدين وتشجيع رجال الأعمال التونسيين على التوجه إلى سيراليون بهدف استكشاف فرص التبادل التجاري والاستثماري بما يعود بالنفع على الشعبين.