الجمعة 17 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظة الإسكندرية تعلن انتظام الدراسة بجميع المدارس.. غدًا

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على انتظام الدراسة، غدًا السبت، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

 

وأوضح «الشريف»، في بيان صحفي، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والحيوية في متابعة لحظية تحسبًا لأي تقلبات مناخية مفاجئة، لافتًا إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي كافة شكاوى المواطنين.

 

وكان قد أعلن محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة، أمس الخميس، الموافق  بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية «طلاب ومعلمون» بنطاق المحافظة، نظرًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظًا على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب.


يذكر أن تعرضت محافظة الإسكندرية منذ صباح يوم الثلاثاء الماضي، لطقس متقلب بالتزامن مع نوة الفيضة الصغرى التي تضرب المحافظة، إذ تم رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع الأجهزة لمواجهة تداعيات النوة، ونشرت شركة الصرف الصحي معداتها من سيارات الشفط والبدالات وعربات التدخل السريع لمواجهة أي تغيرات مناخية مفاجئة.

 

ومن جانبه أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على استمرار تمركز المعدات وفرق الطوارئ بجميع أنحاء المحافظة في المناطق الساخنة ومواصلة أعمال التطهير، ومتابعة مناسيب المصارف والبيارات واستمرار استيعابها لمياه الأمطار.

الإسكندرية انتظام الدراسة الأجهزة التنفيذية القطاعات الخدمية والحيوية الفيضة الصغرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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