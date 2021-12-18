«الغرف السياحية»: إلغاء معرض بورصة برلين سيؤثر على حركة السياحة العالمية

قال محمد عبد الله، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن قرار إدارة بورصة برلين الدولية للسياحة والسفر بالغاء معرضها السنوي الذي كان من المقرر إقامته في مارس المقبل والاتجاة للعام الثاني إلى تنظيمة افتراضيًا سيؤثر تأثيرًا مباشرًا على حركة السياحة العالمية وليس حركة السياحة الوافدة إلى مصر فقط، حيث أن معرض برلين ليس فقط معرض لعرض المنتجات السياحية ولكن يقام على هامشه إبرام التعاقدات السياحية بين منظمي الرحلات السياحية على مستوى العالم.

وأضاف "عبد الله"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قرار إدارة بورصة برلين ITB بسبب تداعيات المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" الذي يضرب أوروبا من جديد يعيدها إلى سيرتها الأولى في التعامل مع الفيروس من حيث إعادة سياسة الإغلاق والحظر، كما أن هذا القرار سيؤثر على عدد من البورصات السياحية التي ستقام مع العام الجديد خاصة أن بورصة برلين من أكبر البورصات السياحية التي تنظم على مستوى العالم، لافتًا إلى أن التعافي بالحركة السياحية لم يتم بعد ولكن يجب أن نتفائل، فالعالم يمر بظروف استثنائية بسبب متحورات الفيروس، وهذا ما يجب علينا التعامل معه.

يشار إلى أن إدارة بورصة برلين 2022 ITB، والتي كانت من المقرر أن يتم تنظيمها في الفترة من 9 إلى 13 مارس المقبل ستقتصر على تنظيمها افتراضيًا على شبكة الإنترنت ما بين 9 إلى 11 مارس، حيث أعلنت إدارة البورصة أن بسبب التهديد الذي يمثله متغير أوميكرون Omikron الجديد ومتطلبات الدخول الصارمة المتزايدة في العديد من الدول، قررت إدارة البورصة الآن إلغاء عقدها مرة أخرى بشكل حضوري؛ نظرًا للافتقار إلى التخطيط الأمني للعارضين والزوار وحالة عدم اليقين السائدة بشأن كيفية تطور حالة كورونا.