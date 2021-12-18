السبت 18 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الغرف السياحية»: إلغاء معرض بورصة برلين سيؤثر على حركة السياحة العالمية

بورصة برلين
بورصة برلين

قال محمد عبد الله، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن قرار إدارة بورصة برلين الدولية للسياحة والسفر بالغاء معرضها السنوي الذي كان من المقرر إقامته في مارس المقبل والاتجاة للعام الثاني إلى تنظيمة افتراضيًا سيؤثر تأثيرًا مباشرًا على حركة السياحة العالمية وليس حركة السياحة الوافدة إلى مصر فقط، حيث أن معرض برلين ليس فقط معرض لعرض المنتجات السياحية ولكن يقام على هامشه إبرام التعاقدات السياحية بين منظمي الرحلات السياحية على مستوى العالم.

وأضاف "عبد الله"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قرار إدارة بورصة برلين ITB بسبب تداعيات المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" الذي يضرب أوروبا من جديد يعيدها إلى سيرتها الأولى في التعامل مع الفيروس من حيث إعادة سياسة الإغلاق والحظر، كما أن هذا القرار سيؤثر على عدد من البورصات السياحية التي ستقام مع العام الجديد خاصة أن بورصة برلين من أكبر البورصات السياحية التي تنظم على مستوى العالم، لافتًا إلى أن التعافي بالحركة السياحية لم يتم بعد ولكن يجب أن نتفائل، فالعالم يمر بظروف استثنائية بسبب متحورات الفيروس، وهذا ما يجب علينا التعامل معه.

يشار إلى أن إدارة بورصة  برلين  2022 ITB، والتي كانت من المقرر أن يتم تنظيمها في الفترة من 9 إلى 13 مارس المقبل ستقتصر على تنظيمها افتراضيًا على شبكة الإنترنت ما بين 9 إلى 11 مارس، حيث أعلنت إدارة البورصة أن بسبب التهديد الذي يمثله متغير أوميكرون Omikron الجديد ومتطلبات الدخول الصارمة المتزايدة في العديد من الدول، قررت إدارة البورصة الآن إلغاء عقدها مرة أخرى بشكل حضوري؛ نظرًا للافتقار إلى التخطيط الأمني للعارضين والزوار وحالة عدم اليقين السائدة بشأن كيفية تطور حالة كورونا.

الاتحاد المصري للغرف السياحية بورصة برلين الدولية للسياحة والسفر حركة السياحة العالمية معرض برلين أميكرون 2022 ITB

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

مصر تعلن تسجيل أول 3 حالات بالمتحور «أوميكرون»

العثور على جثة فتاة بالطريق الحر «شبرا - بنها» فى القليوبية

«الداخلية» تكشف حقيقة التحرش بفتاة وسحلها على يد 3 أشخاص بالشرقية

الصحة: 43 وفاة و910 إصابة جديدة بكورونا

رابط تسجيل لقاح كورونا ضمن الأكثر بحثا على جوجل فى 2021

المترو: التشغيل التجريبى للقطارات الكورية خلال الأسبوع المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

د.كريمة الحفناوى

المرأة ومكافحة الفساد

حسين دعسة

طعام لكل فم.. الجائحة تزيد جياع العالم

محمد عبدالعزيز

حُماةَ اللغة وسدنتَها.. لكمُ التحيةَ فى يومها

مؤمن المحمدي

رعاية

محمد رفعت

الغاز الطبيعى.. ليه الحلو ما يكملش؟!

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: إرهاب المستوطنين يزداد يوميا بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية

النمو الاستيطانى المستدام.. خطة التهام ما بقى من الأرض المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يحتجز قياديًا فلسطينيًا بدرجة وزير عند حاجز عسكرى