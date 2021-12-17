مرصد الأزهر يثمن تصويت الأمم المتحدة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

أشاد مرصد الأزهر بنتائج تصويت الجميعة العامة للأمم المتحدة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والذي اعتمد بأغلبية ساحقة.

وأشار المرصد إلى أن أهمية القرار تكمن في إعادة التأكيد على حق الشعب الفلسطيني الراسخ في تقرير مصيره؛ بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة فلسطين، وحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت، والضرورة الملحّة بإنهاء الاحتلال الصهيوني، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة استنادًا إلى قرارت الأمم المتحدة ذات الصلة؛ لإيجاد حل دائم للصراع على أساس وجود دولتين.

من جانبه، أكد مرصد الأزهر ضرورة تفعيل قرارات القانون الدولي والبدء الفوري في تنفيذها، بما يكفل للشعب الفلسطيني تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، والتصدي الفوري لأشكال العدوان الصهيوني كافة، وضرورة وضع آليات لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه، وتفعيل المسؤولية الدولية في حماية وتنفيذ هذا الحق.

كما أشاد المرصد بمواقف الدول الداعمة للقرار الفلسطيني، باعتباره انتصارًا للقضية الفلسطينية العادلة، ورفضًا عالميًا لجرائم الكيان الصهيوني وممارساته الإرهابية، وفشله في تمرير روايته الكاذبة.

وأدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف اليوم، سلسلة الهجمات الإرهابية التي تشنها الجماعات الصهيونية المتطرفة منذ فجر الجمعة، على عدد من قرى مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، ونجا وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري، وعدد من موظفي الوزارة من هجوم للمستوطنين الذين يزيد عددهم عن 50 متطرفًا صباح اليوم على موكبهم، وذلك بالقرب من مفترق حوارة جنوب نابلس، كما أُصيب معظم أفراد عائلة فلسطينية برضوض وكسور في قرية قريوت جنوب نابلس، وفي قرية حوارة حطم المستوطنون عددًا من السيارات، وأطلق أحدهم النار صوب المواطنين الفلسطينيين.

وكشف المرصد في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أن سلسلة الأعمال الإرهابية تلك، وقعت على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال الصهيوني، التي وفرت الحماية الكاملة لأفراد الجماعات المتطرفة خلال اعتدائهم على أبناء الشعب الفلسطيني العُزّل، وقمعت المواطنين الفلسطيين الذين يحاولون صدّ اعتداءات المستوطنيين الإرهابية.