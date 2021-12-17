بالأسماء.. مصرع وإصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم ببنى سويف

لقي اثنان مصرعهما وأصيب 5 آخرون بحادث تصادم سيارتي ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي القديم، في نطاق محافظة بني سويف.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوقوع تصادم سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي القديم، بالقرب من قرية الحيبة التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة.

انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع «أحمد.ح.ا» 54 عاما، مقيم القاهرة، و«ثريا.م.أ» 42 عاما، مقيم الفيوم، وإصابة «جورج. ن.ع» 28 عاما، مهندس معماري، مقيم سوهاج اشتباه كسر بالقدم اليسرى، و"نهى.م.أ" 47 عاما، مقيمة القاهرة، اشتباه كسر بالقدم اليسرى، و"محمد.م.ع" 6 أعوام، اشتباه ما بعد الارتجاج، و"محسن.ف.و" 22 عاما، مقيم سوهاج، اشتباه كسر بالذراع اليسرى، واشتباه ما بعد الارتجاج، و"أبانوب، ج.ر" 26 عاما، مقيم سوهاج، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

جرى إيداع الجثتين مشرحة المستشفى التخصصي، ونقل المصابين إلى قسم الاستقبال لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة.