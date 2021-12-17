الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تباشر التحقيق في احتراق شقة عروسين بالسيدة زينب

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

تباشر نيابة السيدة زينب، تحقيقاتها في احتراق شقة عروسين حيث طلبت سماع الشهود وانتداب المعمل الجنائي، لبيان سبب اندلاع النيران على وجه الدقة، كما طلبت تحريات رجال المباحث للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وكان تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، بعدما انتقل رجالها بمركباتها حيث لم يسفر الحادث عن أي إصابات.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع في الشقة وعندما عاد العروسان وجدا سيارات الإطفاء بالمكان.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى السيدة زينب، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

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وائل لطفي

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