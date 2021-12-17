مدير الطاقة الذرية: رفع العقوبات عن إيران شأن سياسى

أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، اليوم الجمعة، أن اتفاق الوكالة مع إيران بشأن استبدال كاميرات المراقبة في منشأة "كرج" النووية هي خطوة إيجابية وبناءة بين الجانبين.



وقال مدير الوكالة في مؤتمر صحفي، إن الوكالة ليست صديقا أو عدوا لإيران وهي منظمة دولية تعتمد على الجوانب الفنية وعمل المفتشين.



وأضاف أن رفع العقوبات عن إيران شأن سياسى خارج نطاق عمل الوكالة، لافتا إلى أنه سيتم قريباً تركيب كاميرات مراقبة جديدة في ورشة تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في كرج الإيرانية بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.



وأوضح أن الكاميرات التي سيتم تركيبها في الأيام المقبلة سوف تحل محل تلك التي أزيلت من منشأة كرج في وقت سابق من هذا العام، بالإضافة إلى ذلك ستواصل الوكالة وإيران العمل على قضايا الضمانات المتبقية بهدف حلها.

واعتبر أن الاتفاق مع إيران على استبدال كاميرات المراقبة في منشأة كرج هو تطور مهم لأنشطة التحقق والمراقبة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران.

كان جروسي قد أحضر للمؤتمر الصحفي نسخة من الكاميرا التى تم تركيبها في إيران ولبطاقات الذاكرة بها معتبرا أن هذا الاتفاق تطور مهم رغم محاولات البعض التقليل منه.