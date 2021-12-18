تموين الإسكندرية: شبكة الغاز الطبيعى أزالت الضغط عن إسطوانات البوتاجاز

أكد المهندس محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة أن، هناك انتشار لشبكة خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية وصلت إلي نسبة 70% وهذه هي خطوة إيجابية وتأثيرها إيجابي على خفض معدلات السحب على إسطوانات البوتاجاز ومعدلات الإستهلاك، مؤكدا أنه لا توجد أي أزمات إطلاقا في البوتاجاز.

وأشار إلي أن الإسطوانات متوفرة بمستودعات البوتاجاز التابعة للقطاع الخاص والمصانع ويتم طرحها بسعر 70جنيها لإسطوانات البوتاجاز الصغيرة زنة 12 كيلو ونصف وهي مخصصة للإستخدمات المنزلية والإسطوانة الكبيرة يتم طرحها بسعر 140جنيها وهي مخصصة للأنشطة التجارية.

وقال إن المناطق التي تم بها توصيل الغاز الطبيعي يلتزم أصحاب المخابز البلدية المدعمة بتوصيل الغاز الطبيعي والتنوية عليهم سرعة التوصيل لتحول الإنتاج من استخدام السولار إلي الغاز الطبيعي، لافتا إلي أن إجمالي عدد المخابز التي قامت بالتوصيل بلغت نحو 900 مخبز من إجمالي 1300 مخبز وتحويله من استخدام السولار الى استخدام الغاز الطبيعي كطاقة نظيفة لإنتاج خبز مطابق للمواصفات القياسية وذات جودة عالية وخالي من الرائحة وقطره 18 سنتي ووزنه 90 جرام.

وأضاف أن جودة الخبز المنتج من المخابز التي تعمل بالغاز الطبيعي ذات جودة عالية عالية مقارنة بإنتاج الخبز من المخابز التي تعمل بالسولار حيث يصل متوسط نصيب الفرد من الخبز بواقع متوسط خمس أرغفة للمواطن يوميا و150 رغيف شهريا للفرد.