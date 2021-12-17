«الأزهر للفتوى» يختتم فعاليات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية فى أسوان (صور)

اختُتمت، اليوم الجمعة، فعاليات برنامج «التوعية الأسرية والمجتمعية» بمحافظة أسوان، التي نظمها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

واستهل مركز الفتوى أعماله بمحافظة أسوان الاثنين الماضي، بزيارة مقر المحافظة، ولقاء اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الذي افتتح فعاليات الحملة، بمشاركة الدكتور أسامة هاشم الحديدي - المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وقيادات من المجلس القومي للمرأة، ونخبة من علماء الأزهر الشريف، والأوقاف، والكنيسة، والقيادات السياسية، والتنفيذية، والتعليمية، والشعبية بالمحافظة في حضور منظم طبقّا للإجراءات الاحترازية.

وبدأت فعاليات البرنامج في جامعة أسوان، حيث التقى طلاب الجامعة المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وعددا من أعضاء مركز فتوى الأزهر، والمجلس القومي للمرأة، ودار بينهم حوار تفاعلي يصحح المفاهيم، ويدعم الأمان الأسري، ويحذر من العنف الأسري، ويبين ضوابط العلاقة بين الآباء والأبناء.

وعقد أعضاء مركز الفتوى -منذ بدء الفعاليات- عددًا من الندوات اشتملت على محاور عدة أهمها: ضرورة مجابهة العنف بكل صوره وأشكاله، حيث جاب أعضاء المركز خمس قرى بمحافظة أسوان وهي: «غرب أسوان - شبيكة - سِلوا - نصر النوبة - وبلانة»، وتواصلوا مع الشباب والفتيات والأهالي؛ مقدمين التوعية والإجابات الشافية على كل ما طرح من استفسارات دينية أو قضايا عامة، فضلًا عن الحوار البناء حول العديد من الموضوعات التي تهم شباب وأهالي أسوان.

وكان أبرز الموضوعات والقضايا التي تم تناولها: سبل مواجهة العنف الأسري والمجتمعي، وتحصين عقول الشباب ضد الأفكار الهدامة والمتطرفة، ودور الشباب الفعال في رأب الصدع بين أفراد الأسرة؛ سيما بين الوالدين، علاوة على الإرشادات الشرعية حول بعض القضايا المُلحّة، وسُبل الحفاظ على استقرار الأسرة من التفكك.

وقد لاقت هذه المبادرة إقبالًا كبيرًا من طلاب جامعة أسوان والأهالي بالقرى، الذين طالبوا بالمزيد من هذه البرامج التوعوية، وتكثيف الندوات لتشمل عددًا أكبر من قرى أسوان، موجهين الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على جهوده الكبيرة، وحرصه الدائم على رفع الوعي بين أفراد الأسرة المصرية في ربوع مصر كافة.

واختتمت الجولة بأداء أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية خطبة الجمعة اليوم في عدد من المساجد الكبرى بالمحافظة مثل: مسجد المطار، والنصر، وبدر الطابية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة الصحة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.