حصاد القوى العاملة اليوم.. 8 فئات تعفي من الغرامات عند إصدار أو تجديد بطاقات الهوية بالإمارات

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم الجمعة، عدد من الأحداث، حيث تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يشير إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أكدت أنه يمكن لكل المواطنين والمقيمين، ممن لم يتسن لهم إصدار أو تجديد بطاقات الهوية الخاصة بهم أو مكفوليهم في الموعد المحدد أو خلال الفترة المحددة، التقدم بطلب الإعفاء من غرامات التأخير، شريطة أن ينطبق عليهم واحد من ثمانية شروط الإعفاء.

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وأعلن وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ61 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 52 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير، إن المستحقات بلغت 103 آلاف و793 دولاراً، أي ما يعادل مليون و625 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

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كما أعلن وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا بتعيين 1440 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 5 قادرون باختلاف، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 3459 شاباً ، وتوفير 295 فرصة عمل، فضلا عن استخراج 1426 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال على المهن المختلفة.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعيا بإجمالي 2 مليون و503 ألف جنيه، منحة المولد النبوي الشريف لـ4786 عاملاً، وصرف 40 ألفاً و544 جنيه للرعاية الصحية لـ190 عامل من المسجلين بالمديرية.

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