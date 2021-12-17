مرثا محروس نائبة التنسيقية تتفقد أعمال التطوير بحي الأميرية

أجرت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير بالدائرة رفقة الدكتور حسام الدين فوزى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية واللواء هشام السعدى رئيس حى الزيتون واللواء جمال عبد الناصر رئيس حى الأميرية والمهندس إيهاب الحنفى مسئول جهاز التنمية الحضارية محافظة القاهرة.

كما كرمت النائبة مرثا محروس، الطلاب المتميزين فى مجال الاكتشافات العلمية بإدارة الزيتون التعليمية وإدارة حدائق القبة فى المرحلة الإعدادية والثانوية والذين تم تصعيدهم فى ادارة شمال القاهرة نظرا لتقديمهم اختراعات علمية مميزة ومفيدة بأقل الإمكانيات.

وعبرت النائبة عن فخرها وسعادتها لكون الطلاب المتميزين قدوة لجيلهم، متمنية لهم كل التوفيق والنجاح والتميز.