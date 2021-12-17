السيطرة على حريق شقة سكنية فى السيدة زينب دون إصابات

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في السيدة زينب، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أي إصابات.

وكشفت المعاينة أن الحريق لزوجين تركا الشقة وعندما عادا إلى المكان وجدا الحريق وسيارات الإطفاء بالمكان وتمت عملية الإخماد، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف تفاصيل الواقعة سواء كان الحادث جنائيا من عدمه.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في السيدة زينب، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.