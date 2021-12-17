الجمعة 17 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم بالتسبب فى مصرع شاب خلال مقاومته عصابة سرقة بالإكراه بالهرم

حبس
حبس

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على أحد المتهمين بالتسبب فى مصرع شاب خلال مقاومته لأفراد تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه، حاولوا سرقته داخل سيارة ميكروباص، أعلى الطريق الدائرى بالهرم، ليصل عددهم إلى 4 متهمين.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الدائرى، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مصرع محاسب، وإصابة 3 عاطلين، وكشفت تحريات رجال المباحث أن العاطلين الثلاثة يستقلون سيارة ويدعون أنها سيارة أجرة، لسرقة مستقليها بالإكراه، وفور ركوب المحاسب بصحبتهم، حاولوا سرقته، إلا أنه قاومهم، وحاول إيقاف السيارة، ما أسفر عن انحرافها عن الطريق واصطدامها بالحاجز الخرسانى، وأسفر الحادث عن مصرعه وإصابة المتهمين وتم ضبطهم وبحوزتهم مواد مخدرة وهواتف مسروقة.

وتوصلت تحريات المباحث إلى تورط متهم رابع في ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف حقيقة التحرش بفتاة وسحلها على يد 3 أشخاص بالشرقية

حكم مباراة مصر وقطر فى كأس العرب

العثور على جثة فتاة بالطريق الحر «شبرا - بنها» فى القليوبية

رابط تسجيل لقاح كورونا ضمن الأكثر بحثا على جوجل فى 2021

وفاة الطفل الثانى فى حريق شقة بمدينة السادات متأثرًا بإصابته

«فايزر» تتوقع بقاء وباء كورونا حتى عام 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

د.كريمة الحفناوى

المرأة ومكافحة الفساد

حسين دعسة

طعام لكل فم.. الجائحة تزيد جياع العالم

محمد عبدالعزيز

حُماةَ اللغة وسدنتَها.. لكمُ التحيةَ فى يومها

مؤمن المحمدي

رعاية

محمد رفعت

الغاز الطبيعى.. ليه الحلو ما يكملش؟!

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

النمو الاستيطانى المستدام.. خطة التهام ما بقى من الأرض المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يحتجز قياديًا فلسطينيًا بدرجة وزير عند حاجز عسكرى

مطاردة فى الضفة الغربية بعد هجوم فلسطينى أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلى