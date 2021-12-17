الجمعة 17 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس طبيب تعرض لمريضة داخل مستشفى فى 15 مايو

حبس
حبس

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على طبيب حديث التخرج لمضايقته مريضة أثناء توقيع الكشف عليها داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة 15 مايو، وحرروا محضرًا بالواقعة.

تلقى قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من ربة منزل تتهم فيه طبيبًا بأحد المستشفيات، بمضايقتها أثناء توقيع الكشف الطبى عليها على خلفية دخولها تعانى من آلام بالصدر. 

وعقب تقنين الإجراءات خرجت مأمورية أمنية واستهدفت محل تواجد المتهم سالف الذكر وألقت القبض عليه، وتبين أنه يدعى "أ.م"، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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