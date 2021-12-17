إصابة 7 من أسرة واحدة بتسمم غذائى فى بنى سويف

أصيب زوج وزوجته و5 من أبنائهم، اليوم الجمعة، باشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة طعام فاسد بيض وجبنة بمنزلهم بحي البشري بمدينة بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى بنى سويف التخصصي يفيد بوصول 7 من أسرة واحدة إلى قسم الاستقبال مصابين بأعراض اشتباه تسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة طعام منزلي جبنة وبيض داخل منزلهم.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي الزوج ويدعى "سيد ز.ح" 49 سنة، وزوجته "حنان خ.م" 40 سنة، وأبناءهم بسنت 19 سنة، وجنة 12 سنة، وزهرة 14 سنة، ورؤى 5 سنوات، وندا 16 سنة.

تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين داخل قسم الاستقبال تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى والحالة العامة مستقرة للمصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة.