الجمعة 17 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 7 من أسرة واحدة بتسمم غذائى فى بنى سويف

تسمم
تسمم

أصيب زوج وزوجته و5 من أبنائهم، اليوم الجمعة، باشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة طعام فاسد بيض وجبنة بمنزلهم بحي البشري بمدينة بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى بنى سويف التخصصي يفيد بوصول 7 من أسرة واحدة إلى قسم الاستقبال مصابين بأعراض اشتباه تسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة طعام منزلي جبنة وبيض داخل منزلهم.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي الزوج ويدعى "سيد ز.ح" 49 سنة، وزوجته "حنان خ.م" 40 سنة، وأبناءهم بسنت 19 سنة، وجنة 12 سنة، وزهرة 14 سنة، ورؤى 5 سنوات، وندا 16 سنة.

تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين داخل قسم الاستقبال تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى والحالة العامة مستقرة للمصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة.

بني سويف تسمم غذائي أسرة واحدة مستشفى بني سويف الاسعافات الأولية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف حقيقة التحرش بفتاة وسحلها على يد 3 أشخاص بالشرقية

حكم مباراة مصر وقطر فى كأس العرب

العثور على جثة فتاة بالطريق الحر «شبرا - بنها» فى القليوبية

رابط تسجيل لقاح كورونا ضمن الأكثر بحثا على جوجل فى 2021

وفاة الطفل الثانى فى حريق شقة بمدينة السادات متأثرًا بإصابته

«فايزر» تتوقع بقاء وباء كورونا حتى عام 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

د.كريمة الحفناوى

المرأة ومكافحة الفساد

حسين دعسة

طعام لكل فم.. الجائحة تزيد جياع العالم

محمد عبدالعزيز

حُماةَ اللغة وسدنتَها.. لكمُ التحيةَ فى يومها

مؤمن المحمدي

رعاية

محمد رفعت

الغاز الطبيعى.. ليه الحلو ما يكملش؟!

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

النمو الاستيطانى المستدام.. خطة التهام ما بقى من الأرض المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يحتجز قياديًا فلسطينيًا بدرجة وزير عند حاجز عسكرى

مطاردة فى الضفة الغربية بعد هجوم فلسطينى أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلى