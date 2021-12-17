الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«ملقاة على الطريق الحر».. أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف غموض مقتل فتاة كفر شكر

الامن
الامن

تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية من جهودها لكشف غموض مقتل فتاة بمركز كفر شكر، بعد أن تم العثور على جثتها ملقاة على الطريق الحر «بنها - شبرا».

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز كفر شكر بورود بلاغ باختفاء فتاة تدعى من قرية كفور عامر ورضوان مركز كفر شكر عقب خروجها للذهاب للعمل بإحدى العيادات والمعامل الطبية ببنها.

وعلى الفور أخطر اللواء محمد عناني، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، والكشف عن آخر رؤية لها وفحص علاقاتها في القرية بكفر شكر والعمل في بنها، وخلال السير في إجراءات الخطة ورد بلاغ بالعثور على جثتها ملقاة على الطريق الحر شبرا بنها في نطاق مركز بنها.

جرى نقل الجثة للمستشفى، وجارِ بحث الواقعة وبيان سبب الوفاة حيث كشفت معاينة رجال الشرطة وجود حبل في رقبتها وعدم وجود إصابات واضحة في الجثمان، وأنها توفيت نتيجة الخنق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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