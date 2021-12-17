طالبان يقتلان عاطلًا بعد مشاجرة بسبب خلافات بينهم بدمنهور

شهدت قرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، جريمة قتل، حيث قام طالب ثانوى بقتل عاطل بواسطة «كتر» إثر مشاجرة بسبب خلافات.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغًا من مأمور مركز شرطة دمنهور بالواقعة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين محمود عبدالدايم «35 سنة عاطل»، وله معلومات جنائية، وبين أحمد رمضان «16 سنة»، وصديقه مصطفى عبده «17 سنة» طالبين ويقيمان بقرية زاوية غزال.

قام على إثرها المتهم أحمد رمضان بطعن المجنى عليه بأداة حادة «كتر» كان بحوزته، فأرداه جثة هامدة وفرا هاربيين.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وجارٍ عرضهما على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.