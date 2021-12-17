إصابة 11 عاملًا فى انقلاب «ميكروباص» بالسويس

أصيب 11 عاملًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "السويس- جنيفة"، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

تلقت نجدة السويس بلاغًا من قائدي السيارات على طريق "السويس- جنيفة"، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق "السويس- الزعفرانة"، ودفع الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الإسعاف بعدد 11 سيارة لنقل المصابين.

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع الحادث، وأفادت المعاينة الأولية أن سبب الحادث انفجار الإطار الأمامي، ما أدى لانحراف عجلة القيادة في يد السائق.