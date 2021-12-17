«الصحة»: اتخذنا التدابير الاحترازية للتصدى لمتحور كورونا «أوميكرون»

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة اتخذت جميع التدابير الاحترازية لمواجهة متحور أوميكرون في جميع منافذ البلاد.

وأكد عبد الغفار في تصريح، لـ"الدستور"، أن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ما زالت مستمرة في عملية تحديث بروتوكولات العلاج المستخدمة للحالات المصابة بفيروس كورونا، موضحا أن التحديثات ترتبط بمدى استجابة المرضى للأدوية المختلفة، التي يتم استخدامها في مستشفيات العزل.

ولفت عبدالغفار إلى أنه من المبكر جدًا ربط أي تحديث لبروتوكولات العلاج بوجود متحور أوميكرون، وذلك لأنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من الأبحاث التي تجرى عليه.