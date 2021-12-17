الجمعة 17 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: اتخذنا التدابير الاحترازية للتصدى لمتحور كورونا «أوميكرون»

حسام عبد الغفار المتحدث
حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة اتخذت جميع التدابير الاحترازية لمواجهة متحور أوميكرون في جميع منافذ البلاد.

وأكد عبد الغفار في تصريح، لـ"الدستور"، أن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ما زالت مستمرة في عملية تحديث بروتوكولات العلاج المستخدمة للحالات المصابة بفيروس كورونا، موضحا أن التحديثات ترتبط بمدى استجابة المرضى للأدوية المختلفة، التي يتم استخدامها في مستشفيات العزل. 

ولفت عبدالغفار إلى أنه من المبكر جدًا ربط أي تحديث لبروتوكولات العلاج بوجود متحور أوميكرون، وذلك لأنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من الأبحاث التي تجرى عليه. 

وزارة الصحة والسكان فيروس كورونا “أوميكرون”

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف حقيقة التحرش بفتاة وسحلها على يد 3 أشخاص بالشرقية

رابط تسجيل لقاح كورونا ضمن الأكثر بحثا على جوجل فى 2021

جولة الرئيس بالقاهرة التاريخية.. السيسى يستمع لشكوى من إحدى السيدات

محاكمة رئيس حى مصر القديمة و8 آخرين بتهمة الرشوة.. غدًا

بريطانيا ترصد 3200 إصابة بمتحور أوميكرون خلال 24 ساعة

محافظ بنى سويف يوجّه بإصلاح كسر بخط مياه بمدخل مدينة الفشن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

د.كريمة الحفناوى

المرأة ومكافحة الفساد

حسين دعسة

طعام لكل فم.. الجائحة تزيد جياع العالم

محمد عبدالعزيز

حُماةَ اللغة وسدنتَها.. لكمُ التحيةَ فى يومها

مؤمن المحمدي

رعاية

محمد رفعت

الغاز الطبيعى.. ليه الحلو ما يكملش؟!

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

النمو الاستيطانى المستدام.. خطة التهام ما بقى من الأرض المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يحتجز قياديًا فلسطينيًا بدرجة وزير عند حاجز عسكرى

مطاردة فى الضفة الغربية بعد هجوم فلسطينى أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلى