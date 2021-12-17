العثور على جثة فتاة بالطريق الحر «شبرا - بنها» فى القليوبية

عثر الأهالي على جثة فتاة تدعي هايدي من قرية كفرعامر ورضوان بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، ملقاة على الطريق الحر بنها شبرا في نطاق مركز بنها.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بورود بلاغ باختفاء فتاة تدعي هايدي مقيمة بقرية كفر عامر ورضوان التابعة لمدينة كفر شكر عقب خروجها للذهاب للعمل بإحدى العيادات والمعامل الطبية بمنطقة الأهرام ببنها.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى كشف كواليس الواقعة، وتحديد أسباب الوفاة.

وكشفت المعاينة عن وجود حبل في رقبتها وعدم وجود إصابات واضحة في الجثمان، وأنها توفيت نتيجة الخنق، وجارٍ فحص الواقعة لتحديد مرتكبها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.