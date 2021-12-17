الجمعة 17 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على جثة فتاة بالطريق الحر «شبرا - بنها» فى القليوبية

جثة فتاة
جثة فتاة

عثر الأهالي على جثة فتاة تدعي هايدي من قرية كفرعامر ورضوان بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، ملقاة على الطريق الحر بنها شبرا في نطاق مركز بنها.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بورود بلاغ باختفاء فتاة تدعي هايدي مقيمة بقرية كفر عامر ورضوان التابعة لمدينة كفر شكر عقب خروجها للذهاب للعمل بإحدى العيادات والمعامل الطبية بمنطقة الأهرام ببنها.

 انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى كشف كواليس الواقعة، وتحديد أسباب الوفاة. 

وكشفت المعاينة عن وجود حبل في رقبتها وعدم وجود إصابات واضحة في الجثمان، وأنها توفيت نتيجة الخنق، وجارٍ فحص الواقعة لتحديد مرتكبها. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القليوبية جثمان مديرية أمن القليوبية جثة فتاة العثور علي جثة فتاة مدينة بنها الطريق الحر

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وائل لطفي

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العثور على جثة فتاة بالطريق الحر «شبرا - بنها» فى القليوبية

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