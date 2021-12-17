الجمعة 17 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

التحضير لتأسيس شبكة للمهرجانات المسرحية العربية بمبادرة من وزيرة الثقافة

مهرجان القاهرة الدولي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت، التحضير لتأسيس شبكة للمهرجانات المسرحية العربية بمبادرة من وزير الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم.

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يأتي الإعلان التحضيري التأسيسي برعاية من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والهيئة العربية للمسرح، وبالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «أليكسو»، والمنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم «يونسكو»، وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

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مهرجان القاهرة وزير الثقافة العروض المسرحية الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم عروض المسرح الدكتورة ايناس عبد الدايم الكاتب المسرحي تبادل الخبرات دكتورة ايناس عبد الدايم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

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