التحضير لتأسيس شبكة للمهرجانات المسرحية العربية بمبادرة من وزيرة الثقافة

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت، التحضير لتأسيس شبكة للمهرجانات المسرحية العربية بمبادرة من وزير الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم.

يأتي الإعلان التحضيري التأسيسي برعاية من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والهيئة العربية للمسرح، وبالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «أليكسو»، والمنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم «يونسكو»، وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.