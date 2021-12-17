جبريل العبيدى يكتب: تشظى «الإخوان»

تنظيم جماعة «الإخوان» يعانى من أكبر عملية تشظٍ وانقسام غير مسبوقة عبر تاريخه القديم والحديث تجاوز الخلاف المعلن بين جبهتى إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة «الإخوان»، ومحمود حسين، الأمين العام السابق للجماعة؛ فالخلافات والانشقاقات ليست فقط بين رجلين يتنافسان على كرسى المرشد، قد تنتهى بالمصالحة بينهما، ضمن صفقة إرضاء أحدهما للتنازل للآخر، بل الأمر يتجاوز ذلك بكثير بعد أن تفاقمت الأزمة داخل التنظيم الإرهابى جراء الانتكاسات المتكررة والانهيار الكبير للتنظيم ودوره فى المنطقة وخسارته أغلب مناطق نفوذه فى الشرق الأوسط التى استولى عليها فى غفلة «الربيع» العربى.

جبهة أعضاء الجماعة داخل السجون، تعتبر نفسها الوصى على الجماعة والتنظيم، وأنها لا تزال صاحبة الولاية «الشرعية» التى انعقدت لها البيعة بالولاء والطاعة؛ كونها تضم بين صفوفها المرشد الأخير للجماعة محمد بديع، وترى أنها صاحبة البيعة والولاية، والباقون مجرد انقلابيين، بينما جبهة الشباب خارج السجون ترى فى عجائز التنظيم السبب فى فشل التنظيم وانهياره، ولا بد من التجديد، ولديها تحفظ على مواقف عجائز الجماعة، وجبهة أخرى قررت الانشقاق وترك الجماعة والتبرؤ منها، ولو بالتُقية والخداع، كما فعلت قيادات بارزة بالجماعة فى مصر وتونس وليبيا، زاعمة ترك الجماعة وشق عصا الطاعة وحل البيعة بالولاء والطاعة للمرشد.

الخلاف والتشظى داخل جماعة «الإخوان»، لأول مرة فى تاريخ التنظيم يخرج للعلن ويصبح بارزًا، ففى الماضى كانت الجماعة تتكتم على الخلافات وتحاول لملمة الخلاف داخل بيت الجماعة وفى السر، ولكن هذه المرة أصبح الخلاف والشرخ كبيرين غير قابلين لأى ترقيع أو إصلاح، بعد أن طفت الصراعات بين القيادات على السطح وبات إخفاء الخلافات والانشقاقات صعب المنال، فى ظل فشل كبير مُنيت به الجماعة غير مسبوق فى تاريخها.

تنظيم «الإخوان» من أكثر التنظيمات السرية فى تاريخ البشرية، ولكن ضعف أعضاء التنظيم أمام حب المال والسلطة هو ما جعل التنظيم فى ورطة، بعد اتهامات بسرقة الأموال والمخالفات المالية والإدارية فى إدارة ثروة التنظيم، التى تضخمت بعد نهب التنظيم خزائن البلدان التى استطاع تولى السلطة فيها، مثل مصر وليبيا وتونس.

التنافس على زعامة التنظيم تفاقم بعد سجن بديع والقبض على محمود عزت. فى بضع سنين من اعتقال المرشد محمد بديع، بدأ الصراع بين إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة «الإخوان» ومحمود حسين، الأمين العام السابق للجماعة، أى بين جبهتى إسطنبول ولندن.

ولعل الخلاف بين جبهتى لندن وإسطنبول، يعود إلى خلاف استخباراتى؛ فالجماعة التى أُنشئت على أن تكون تنظيمًا للإيجار، انخرطت فى أعمال إرهابية قذرة فى بقاع شتى من العالم واستخدمت فى مشاريع متعددة، ليس آخرها الفوضى الخلاقة المسماة بـ«الربيع» العربى.

رغم الخبرة لدى التنظيم فى التخابر مع أجهزة المخابرات الأجنبية، والتعاطى بازدواجية معايير ومفاهيم وحتى أخلاق، فإنه لم يستطع التوفيق بين الخلاف الاستخباراتى بين دول الإيواء والدول الداعمة، مع تخلى بعض دول إيواء التنظيم عن دورها فى إيواء عناصر التنظيم، بعد أن أدركت أنهم مزعجون وبلا فائدة، بل وطالبت بترحيل بعضهم مع تخلى الدول الداعمة عن تمويل التنظيم، بسبب توافق إقليمى أو دولى أجبرها على التخلى عن التنظيم، وجميعها مسببات جعلت الخناق يضيق على الجماعة المتشظية الآن بين إسطنبول ولندن.

تعدد الجبهات وتشظى التنظيم يؤكدان سقوط المشروع الإخوانى نهائيًا، وبات القفز من المركب الغارق سمة المرحلة، وبدأ فعلًا القفز، خاصة من قِبل قيادات الصفين الثانى والثالث، لعلها تنقذ ما يمكن إنقاذه من بقايا التنظيم المنهار بالهروب للضفة الثانية.

أيًا كانت سيناريوهات النهاية الوشيكة للتنظيم الضال المضل، ستكون البشرية قد تخلصت من أكثر التنظيمات فى التاريخ دموية.

نقلًا عن «الشرق الأوسط» اللندنية