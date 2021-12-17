الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

يعانى الكثير من الدول، لا سيما الدول النامية من كبر حجم الاقتصاد غير الرسمى بالحسابات القومية الخاصة بها، حتى إن كان حجم الظاهرة يختلف من دولة لدولة. ووفقًا للتقديرات يمثل حجم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع غير الرسمى نسبة تتراوح بين ٣٠٪ و٧٠٪، من إجمالى الناتج القومى لهذه الدول، وتشير بيانات منظمة العمل الدولية إلى أن أكثر من ٢ مليار من البالغين، أى نحو ٦٠٪ من القوى العاملة فى العالم، يعملون فى الاقتصاد غير الرسمى، وفى هذا الصدد أيضًا أصدر البنك الدولى دراسة مهمة جدًا فى شهر مايو ٢٠٢١ تحت عنوان «الظلال القاتمة للاقتصاد غير الرسمى: التحديات والسياسات»، حيث تشير هذه الدراسة إلى عدم قدرة الكثير من اقتصادات الدول الناشئة من التعافى جراء آثار كورونا، وهو تحدٍ من المرجح أن يشكل عائقًا أمام هذه الاقتصادات، ما لم تعتمد الحكومات مجموعة شاملة من السياسات لمعالجة أوجه القصور التى تعترى الاقتصاد غير الرسمى.

مصر ليست بمعزل عن تلك الدول التى بها اقتصاد غير رسمى، حيث يمثل ٥٠٪ من الناتج المحلى الإجمالى تقريبًا. بالطبع لا يمكن فصل أنشطة الاقتصاد غير الرسمى فى أى مجتمع، عن أشكال الاقتصادات المعلنة، فهذا النوع من الاقتصاد يتداخل بشكل ما مع أنشطة الاقتصاد الرسمى عبر مجموعة من علاقات الإنتاج والتبادل. وهو ما يترتب عليه عدم تمكن الدولة من تحصيل بعض أنواع الضرائب؛ مثل ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، وهذا يعنى فقدان جزء مهم من الإيرادات العامة للدولة، وبالطبع هذا ما ينعكس بالسلب على حجم النفقات العامة وتقديم الخدمات، ومن ناحية أخرى يؤدى إلى زيادة العبء الضريبى على القطاع الرسمى، وربما من أهم أسباب ازدهار الاقتصاد السرى هو سيكولوجية المواطن المصرى تجاه فرض أى ضريبة، فمع الإعلان عن أى نوع من الضرائب، يقابل الأمر بهجوم ورفض من قبل الكثيرين، ويستشعرون وكأن الأمر جباية، دون إدراك ما فوائد هذه الضرائب فى تلقى المواطنين الخدمات، وهذا يحتاج من الإعلام العمل بشكل مكثف على توعية المجتمع، وتعريفه بالأهمية القصوى للضريبة، ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة فى جميع المجالات.

فى إطار ما تقوم به مصر من إصلاحات هيكلية واقتصادية عبر السياسات الاقتصادية بشكل متواز ومتقاطع، ومن خلال السياسة المالية تحديدًا التى انتهجت السياسة التوسعية منذ عام ٢٠١٦ عبر إعادة هيكلة النظام الضريبى، الذى نتج عنه تحقيق فائض فى الميزانية بنسبة فى المتوسط تصل إلى ٢٪ بعد استقطاع فوائد الديون، وهذا موشر على نجاح السياسة المالية بشكل كبير، وهو ما يعد بقدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها المالية المستقبلية، وحتى تجاه سداد الديون المستحقة عليها، وهذا ما أكدت عليه المؤسسات الدولية، مثل مؤسسة التصنيف الائتمانى. وفى إطار هذا السعى إلى الإصلاحات تسعى الدولة بجدية إلى دمج الاقتصاد السرى فى الاقتصاد الرسمى، متخذة بعض الخطوات ومنها تخفيف العبء الضريبى على المنشآت المتحولة إلى الاقتصاد الرسمى، من خلال عدد من المبادرات، كالإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، وعدم المحاسبة عن الفترة السابقة للتحول، وميكنة الضرائب ودمجها فى عملية التحول الرقمى، وتطبيق نظام الإقرار الإلكترونى، فضلًا عن المبادرة التى أطلقها البنك المركزى، وتشتمل على تمويل المشروعات غير الرسمية التى يبلغ الحد الأقصى لحجم مبيعاتها ١٠ ملايين جنيه، وفى هذا السياق من الممكن أن تقوم الدولة المصرية بإنشاء مؤسسة تقوم بدور الوسيط بين الحكومة والعاملين فى الاقتصاد الخفى، لتبسيط الرؤية لهم، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وطمأنتهم من عدم التعرض للمساءلة فى حال التحول، وفى الوقت نفسه تقوم الأجهزة الرقابية والأمنية بوضع قواعد صارمة وتضع آليات لتنفيذها فى حال عدم التحول.

وحين تنجح الدولة فى حال دمج الاقتصاد غير الرسمى مع الاقتصاد الرسمى سيعطى ذلك للاقتصاد قوة أكبر، وبخاصة أنه فى حال حدوث الدمج سيضاعف ذلك من الإيرادات العامة للدولة بمبلغ قد يزيد على ١٥٠ مليار جنيه سنويًا، وبالطبع سينعكس هذا على ما تنفقه الدولة على الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أنه سيقلل من الاحتكار السلعى، الذى بدوره يجعل هناك أكثر من اختيار أمام المستهلك وبسعر أفضل مما كانت عليه السلع، كما أن عملية الدمج ستؤدى إلى زيادة فى معدلات النمو بنسبة تصل إلى ٣٪ فى المتوسط.