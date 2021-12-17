الكاظمى: سنتخذ الإجراءات اللازمة لمساعدة الإقليم لمواجهة موجة الفيضانات

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم، أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لمساعدة الإقليم لمواجهة موجة الفيضانات.

وذكر بيان لرئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أن "الأخير تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وأن الكاظمي عبّر خلال الاتصال الهاتفي، عن تعازيه ومواساته بوفاة عدد من المواطنين إثر الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، داعياً للمصابين بالشفاء العاجل".

وأشار البيان إلى أن "بارزاني تحدث عن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإقليم في مواجهة الفيضانات والسيول، ولا سيما في أربيل".

وأكد الكاظمي وفقا للبيان أن "الحكومة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لمساعدة المؤسسات في الإقليم على مواجهة موجة الفيضانات الأخيرة".

وتابع البيان أن "الجانبين تباحثا حول التطورات المختلفة وسبل تدعيم التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان على مختلف المستويات بما يحقق الأمن والاستقرار ويضمن مصالح الشعب العراقي بكل مكوناته".