الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير موسكو لدى نيودلهى: بحث احتمال عقد قمة ثلاثية بين روسيا والهند والصين

نيكولاى كوداشيف
نيكولاى كوداشيف

صرح السفير الروسى لدى نيودلهى نيكولاى كوداشيف، اليوم الجمعة بأن روسيا والهند والصين تبحث احتمال عقد اجتماع قمة ثلاثية بين قادة الدول الثلاث.
وقال السفير الروسي "من المتوقع أن يتم عقد هذه القمة فى المستقبل القريب، ومن المفضل أن يجتمع قادة الدول الثلاث شخصيا خلالها".
وردا على سؤال عن المواعيد المحتملة لعقد هذه القمة، ذكر السفير الروسي أن الكرملين أشار إلى أنها ستكون فى المستقبل القريب ومن المحتمل أن تعقد فى بداية العام القادم.
وفي معرض إجابته عن سؤال عما إذا كانت روسيا عرضت على الهند نظاما صاروخيا من طراز (إس- 500)، قال السفير الروسي إن أحدث تكنولوجياتنا العسكرية متاحة دائما للهند".
وأشار السفير الروسي إلى أن القمة السنوية التي عقدت بين الهند وروسيا في وقت سابق من الشهر الجاري كانت ناجحة للغاية، وتم خلالها بحث العديد من القضايا.

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