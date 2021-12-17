الجمعة 17 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: ندعو الأمريكيين لاتخاذ قرار عاجل بشأن توفير «الضمانات الأمنية» لموسكو

ريابكوف
ريابكوف

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، إن موسكو تدعو واشنطن إلى اتخاذ قرار عاجل بشأن بدء المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقات توفر ضمانات أمنية لروسيا، والإسراع في تعيين مفاوضيها الذين سمثلونها في تلك المحادثات.
وأضاف ريابكوف، في تصريحات، أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: "ندعو زملاءنا لاتخاذ قرار سريع وتعيين مُمثليهم الذين سيبدأون هذه المحادثات معنا".
وأشار إلى أن بلاده عينت بالفعل فريقها من المفاوضين، مؤكدًا استعداد جميع الخبراء المعنيين بهذا الأمر، وأنهم في انتظار قرار الجانب الأمريكي.
وكانت روسيا قد أصدرت، في وقت سابق، مسودة تشمل اتفاقياتها الخاصة بالضمانات والتدابير الأمنية، التي تضمن الأمن بين روسيا والدول الأعضاء في (الناتو)، وتم تسليم هذه المسودات إلى الجانب الأمريكي في اجتماع بمقر وزارة الخارجية الروسية في 15 ديسمبر الجاري.
يُذكر أن مساعد الكرملين الروسي يوري أوشاكوف أبلغ، أمس الخميس، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بأن روسيا مستعدة لبدء محادثات للتوصل إلى اتفاقات توفر ضمانات أمنية لروسيا.
وذكرت وكالة أنباء (تاس) أن أوشاكوف تحدث بالتفصيل عن وثيقتين مقترحتين بشأن الضمانات التي أرسلتها روسيا إلى الولايات المتحدة عبر القنوات الدبلوماسية، أمس.

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