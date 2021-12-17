باريس: نعتزم المطالبة ببدء إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة بشأن تراخيص الصيد

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الجمعة، عن عزمها مطالبة المفوضية الأوروبية ببدء إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة بشأن تراخيص الصيد بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت قناة (يورونيوز) الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية عن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، قوله- في تصريحات صحفية- إن باريس سوف تطالب المفوضية الأوروبية خلال الأيام القليلة المقبلة بدء إجراء قانوني للحصول على التراخيص التي يحق لنا الحصول عليها.

وأضاف المسئول الفرنسي أن عقد "مجلس الشراكة" وهو لجنة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مخصصة للتعامل في أي قضية تتعلق بتنفيذ اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى "إبلاغ البريطانيين بأن هذه مشكلة أوروبية وأنهم لا يحترمون الاتفاقية بنسبة 100% وأنه يجب علينا لذلك الاستمرار في ممارسة الضغط السياسي".

كانت الحكومة الفرنسية قد هددت بالتقاضي الأسبوع الماضي داعية المملكة المتحدة إلى إصدار تراخيص لـ 100 طلب لا يزال معلقاً قبل الموعد النهائي للمفوضية الأوروبية في 10 ديسمبر.