الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جولة الرئيس بالقاهرة التاريخية.. السيسى يستمع لشكوى من إحدى السيدات

جولة الرئيس
جولة الرئيس

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته التي أجراها، بعد ظهر اليوم، لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، على التوقف بسيارته وإلقاء التحية على عدد من المواطنين وسماع مطالبهم واحتياجاتهم.
وتوقف الرئيس السيسي، خلال جولته التي تضمنت عددا من الطرق ومحاور وكباري، على تبادل الحديث مع المواطنين وسماعهم، وكان بينهم عدد من الأطفال الذين حرصوا على التقاط صور تذكارية معه.

جولة الرئيس 

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وما تتضمنه من طرق ومحاور وكبارى، وكذا مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة تنفيذ مخطط إعادتها إلي رونقها الحضاري لما تحتويه من إرث تاريخي عريق، ومن ثم تحويلها إلي مقصد سياحي متطور يتسم بطابع حضاري معماري حديث ومتكامل الخدمات. 
 

 

 جولة الرئيس 
 جولة الرئيس 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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