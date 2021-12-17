الرئيس السيسى يتبادل التحية مع المواطنين والعاملين فى ورش الفخار بمصر القديمة

توقف الرئيس عبد الفتاح السيسي لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين في ورش الفخار بمصر القديمة، حيث استمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.

جاء ذلك خلال قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم بجولة تفقدية، لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وما تتضمنه من "طرق ومحاور وكباري"، وكذلك مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة تنفيذ مخطط إعادتها إلي رونقها الحضاري لما تحتويه من إرث تاريخي عريق، ومن ثم تحويلها إلي مقصد سياحي متطور يتسم بطابع حضاري معماري حديث ومتكامل الخدمات.