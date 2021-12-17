الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم

حادث
حادث

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون في حادث تصادم وقع بين سيارتي ميكروباص بطريق بحيرة قارون السياحى بمحافظة الفيوم وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى أبشواى المركزى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق بحيرة قارون السياحى فى نطاق مركز أبشواى، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 3 وإصابة 7 وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى أبشواى المركزى والمصابين إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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