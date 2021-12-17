الجمعة 17 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صور جولة الرئيس السيسى فى مشروعات تطوير القاهرة الكبرى

جولة الرئيس السيسي
جولة الرئيس السيسي في مشروعات تطوير القاهرة الكبرى

نشر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورا من جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التفقدية لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى. 

جولة الرئيس السيسي في مشروعات تطوير القاهرة الكبرى

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قام، بعد ظهر اليوم، بجولة تفقدية لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، وكذلك مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة تنفيذ مخطط إعادتها إلي رونقها الحضاري لما تحتويه من إرث تاريخي عريق، ومن ثم تحويلها إلي مقصد سياحي متطور يتسم بطابع حضاري معماري حديث ومتكامل الخدمات.

جولة الرئيس السيسي في مشروعات تطوير القاهرة الكبرى

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن جولة الرئيس شملت تطوير منطقتي مصر القديمة وسور مجرى العيون الذي يمتد من منطقة فم الخليج إلي قلعة صلاح الدين لمدها بالماء، وتوقف الرئيس لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين في ورش الفخار بمصر القديمة، حيث استمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.

جولة الرئيس السيسي في مشروعات تطوير القاهرة الكبرى

كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي، مرورا بكوبري أعلى الطريق الدائري وكوبري أعلى محور الشهيد وصولا لشرق القاهرة ومناطق القاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي.

جولة الرئيس السيسي في مشروعات تطوير القاهرة الكبرى

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