الجمعة 17 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط موظفين اختلسا أقساط قروض جمعية للمشروعات متناهية الصغر بسوهاج

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية، بسوهاج من ضبط متهمين اختلسا قيمة أقساط القروض المحصلة لمدة عام بإحدى جمعيات تنمية المشروعات المتناهية الصغر.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من محامٍ لإحدى الجمعيات لتنمية خدمات المشروعات متناهية الصغر، التابعة لإحدى الشركات المساهمة، وأموالها أموال عامة بسوهاج، بقيام اثنين من موظفي الجمعية، باختلاس مبالغ مالية من الشركة محل عملهما بدون وجه حق. 

بإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة، وقيام موظفين بالجمعية المشار إليها، باستغلال موقعهما الوظيفي، والاستيلاء على مبالغ مالية «قيمة تحصيل أقساط القروض من المقترضين لمدة عام، من 39 مقترضًا» من عهدتهما، واختلاسها لنفسيهما، وعدم توريدها لخزينة محل عملهما، مما أضر بالمال العام.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبمواجهتهما، أقرا بارتكابهما الواقعة، على النحو المشار إليه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف حقيقة التحرش بفتاة وسحلها على يد 3 أشخاص بالشرقية

رابط تسجيل لقاح كورونا ضمن الأكثر بحثا على جوجل فى 2021

عمل لا يتوقف.. مستفيدون من «حياة كريمة» فى سوهاج: مدارسنا بقت ولا دول أوروبا بفضل المبادرة الرئاسية

العثور على جثة فتاة بالطريق الحر «شبرا - بنها» فى القليوبية

خبيرة لـ«الدستور»: توقعات قوية بتأجيل الانتخابات الليبية

نائب وزيرة التخطيط: تحقيق أعلى معدل نمو فى آخر 20 سنة.. وزيادة الإيرادات بنسبة 13%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

د.كريمة الحفناوى

المرأة ومكافحة الفساد

حسين دعسة

طعام لكل فم.. الجائحة تزيد جياع العالم

محمد عبدالعزيز

حُماةَ اللغة وسدنتَها.. لكمُ التحيةَ فى يومها

مؤمن المحمدي

رعاية

محمد رفعت

الغاز الطبيعى.. ليه الحلو ما يكملش؟!

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

النمو الاستيطانى المستدام.. خطة التهام ما بقى من الأرض المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يحتجز قياديًا فلسطينيًا بدرجة وزير عند حاجز عسكرى

مطاردة فى الضفة الغربية بعد هجوم فلسطينى أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلى