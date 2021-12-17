ضبط موظفين اختلسا أقساط قروض جمعية للمشروعات متناهية الصغر بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية، بسوهاج من ضبط متهمين اختلسا قيمة أقساط القروض المحصلة لمدة عام بإحدى جمعيات تنمية المشروعات المتناهية الصغر.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من محامٍ لإحدى الجمعيات لتنمية خدمات المشروعات متناهية الصغر، التابعة لإحدى الشركات المساهمة، وأموالها أموال عامة بسوهاج، بقيام اثنين من موظفي الجمعية، باختلاس مبالغ مالية من الشركة محل عملهما بدون وجه حق.

بإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة، وقيام موظفين بالجمعية المشار إليها، باستغلال موقعهما الوظيفي، والاستيلاء على مبالغ مالية «قيمة تحصيل أقساط القروض من المقترضين لمدة عام، من 39 مقترضًا» من عهدتهما، واختلاسها لنفسيهما، وعدم توريدها لخزينة محل عملهما، مما أضر بالمال العام.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبمواجهتهما، أقرا بارتكابهما الواقعة، على النحو المشار إليه.