الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 258 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء في الجيزة

أسطوانة بوتاجاز
أسطوانة بوتاجاز

شنت مديرية التموين بالجيزة، حملة مكبرة على مخازن أسطوانة بوتاجاز المدعمة للمواطنين وتم ضبط 258 أسطوانة بوتاجاز بإمبابة قبل بيعها بالسوق السوداء تم تحرير محضر بالواقعة وتولت الأجهزة المختصة التحقيقات. 

البداية عندما وجه المحاسب طلعت حسن مدير مديرية التموين بالجيزة، بشن حملات مكثفة على المخابز ومستودعات البوتاجاز لضبط المتلاعبين بالأسعار وأسفرت تلك الحملة بقيادة هالة غريب وكيل المديرية وصبحى شحاته مدير الإدارة تموين إمبابة بالاشتراك مع رمضان فتحي  وسيد باسل واحمد ابو زيد ونهله محمد المفتشون بإدارة الرقابة المركزية تم ضبط عدد ٨٣ أسطوانة تجاري زنة الأسطوانة  ٢٥ كيلو جرام  و١٧٥ أسطوانة منزلي زنة الاسطوانة ١٢.٥ كيلو جرام قبل بيعهم بالسوق السوداء.

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