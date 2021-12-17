الجمعة 17 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية النمساوي يبحث مع مسئولة أوروبية قضايا حقوق الإنسان

الكسندر شالينبرج
الكسندر شالينبرج

بحث الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا، اليوم الجمعة، مع دنيا مياتوفيش المفوضة الأوروبية لحقوق الإنسان، مختلف القضايا الأوروبية الحقوقية ذات الاهتمام المشترك.
وقال شالينبرج - في تصريح اليوم الجمعة - إن قضايا حرية التعبير والمساواة بين الجنسين والهجرة كانت محور النقاش.
وفي سياق متصل، عقدت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي اليوم الجمعة، مؤتمرًا افتراضيًا بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين لعام 2021 حول "فهم الاتجاهات العامة للهجرة".
واستضاف المؤتمر مكتب منسق الأنشطة الاقتصادية والبيئية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وناقش التحديات الناشئة عن الخطاب العدائي المتزايد حول الهجرة والمهاجرين إلى جانب فهم المواقف تجاه المهاجرين وتجاوز حالة الاستقطاب والانقسام في المجتمع.

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